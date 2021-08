NORDEN STYRER MOD BEDSTE RESULTAT I 11 ÅR OG OPJUSTERER FORVENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT

English Danish

MEDDELELSE NR. 72 - 18. AUGUST 2021

For 2. kvartal 2021 rapporterer NORDEN et justeret resultat på USD 32 mio. – det bedste kvartalsresultat i 6 år og styrer dermed mod det bedste helårsresultat i 11 år.

NORDEN har kapitaliseret på et utroligt stærkt tørlastmarked i 2. kvartal takket være en rekordhøj eksponering, løbende positionering og evnen til at skabe marginer gennem stærk operatøraktivitet. Ydermere har NORDEN nydt godt af markant vækst i markedsværdien af egne og leasede skibe, som steg med USD 258 mio. i 2. kvartal i Asset Management-enheden, som har aktivt konverteret en del af markedsværdien gennem salg af skibe, hvilket forventes at have en positiv påvirkning af resultatet i 2.halvår i form af salgsavancer på USD 29 mio. baseret på allerede bekræftede salg.

NORDEN har positioneret sig stærkt til at kapitalisere yderligere på det exceptionelle tørlastmarked. Adm. direktør Jan Rindbo kommenterer:

”Vi har opbygget en meget stærk tørlastposition i første halvår, som vi vil nyde godt af resten af året, hvor vi forventer væsentligt stærkere resultater på trods af et uhørt lavt tankmarked. Den nyligt fortsatte vækst i de fremtidige fragtrater bidrager yderligere til vores høje forventninger til tørlast, og vi opjusterer derfor forventningerne til årets justerede resultat til mellem USD 140 – 220 mio.”.

Asset Management: Fortsat vækst i værdien af tørlastporteføljen - konvertering til salgsavance

Justeret resultat 2. kvartal 2021: USD 2 mio. (2. kvartal 2020: USD 11 mio.)

Stigning i værdien af NORDENs ejede og leasede skibe på USD 258 mio.

Aktiv konvertering af markedsværdi til salgsavance ved salg af tørlastskibe (vil gavne 2. halvår).

Attraktiv afdækning i form af time charter-kontrakter, som vil gavne resultatet for 2022.

Værdien af NORDENs omfattende optioner på leasede skibe stiger væsentligt.





Dry Operator: Kapitaliserer på høj markedsafdækning i et stærkt marked

Justeret resultat 2. kvartal 2021: USD 34 mio. (2. kvartal 2020: USD -4 mio.).

Kapitaliserer på øget markedseksponering i et exceptionelt stærkt tørlastmarked.

Forøget flåde til rekordhøjt gennemsnit (343 skibe), og voksende efterspørgsel fra kunder.

Udnyttelse af arbitragemuligheder og optimering af drift på tværs af geografi og skibstyper.

Yderst godt positioneret til yderligere at kapitalisere på stærkt tørlastmarked i 2. halvår.





Tanker Operator: Tilføjer optionalitet forud for markedsforbedringer

Justeret resultat Q2 2021: USD -4 mio. (Q2 2020: USD 22 mio.)

Reduktion af kortsigtet eksponering ved hjælp af høj afdækning på den opererede flåde.

Klargør sig til forbedringer på mellemlangt sigt, chartrer skibe til lave markedsrater med optioner.

10 yderligere skibe tilføjet fra International Seaways til NORDEN’s tredjeparts pool management.

Telefonkonference og audiocast

NORDEN afholder i dag kl. 10.30 (CET) en telekonference og audiocast, hvor adm. direktør Jan Rindbo og finansdirektør Martin Badsted kort gennemgår rapporten. Deltagere i audiocast kan se og høre præsentationen live, mens deltagere i telekonferencen har mulighed for at stille spørgsmål til slut. Præsentationen vil være tilgængelig på NORDENs hjemmeside inden telekonference og audiocast. Alle deltagere i telekonferencen bedes senest ringe ind kl. 10.25 (CET)

Link til webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/5szd8ksn

Telefonnumre:

Opkald fra Danmark: (+45) 32720417

Internationale opkald:

UK: +44 (0) 2071 928338

USA: +1 646 741 3167

Mødekode: 1898575

En optagelse af audiocast vil efterfølgende være tilgængelig på NORDENs hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, CFO, tlf.: +45 3067 5894, e-mail: mba@norden.com

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

