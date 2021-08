AS-i Tallink Grupp aktsiate avalikku pakkumist tutvustav veebiseminar

English Estonian

AS Tallink Grupp tutvustab veebiseminaril investoritele uute aktsiate avalikku pakkumist Eestis ja Soomes. Kõik aktsionärid ning huvilised on oodatud osalema veebiseminaril 23. augustil 2021 kell 15:00 (EET). Veebiseminar toimub inglise keeles ning vajalik on eelnev registreerimine. Eesti või soome keeles esitatud küsimustele vastatakse vastavas keeles.



Veebiseminaril osalevad juhatuse esimees Paavo Nõgene, juhatuse liikmed Harri Hanschmidt ja Margus Schults ning finantsdirektor Joonas Joost. Küsimusi on võimalik esitada ka eelnevalt e-kirja teel: investor@tallink.ee.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 23. augustil 2021 kell 14:30 (EET): https://attendee.gotowebinar.com/register/296706928249645326.

Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse koos presentatsiooniga ettevõtte kodulehel www.tallink.com/investors/webinars .



Joonas Joost

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail joonas.joost@tallink.ee