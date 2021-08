Siemens Smart Infrastructure choisit Atos pour la migration de ses applications critiques vers le cloud

English French





Paris, le 18 août 2021 – Atos a été choisi par Siemens Smart Infrastructure pour accélérer son processus de transformation et soutenir la migration vers le cloud de ses applications critiques, véritables piliers pour la fabrication, la vente, la distribution et opérations de la plupart des divisions de Siemens Smart Infrastructure dans le monde (Building Products, Electrical Products, Distribution Systems et Digital Grid).

S’appuyant sur son partenariat de plus de 35 ans avec SAP et sur sa connaissance approfondie des environnements de cloud public, Atos aura la responsabilité de migrer vingt systèmes SAP HANA, SAP Enterprise Resource Planning (ERP) et Supply Chain Management (SCM) vers un environnement hyperscale avant la fin de l’année 2021, et d’en assurer le bon fonctionnement par la suite. Plusieurs mois après le début du projet, Atos a déjà migré neuf de ces systèmes stratégiques, dont trois plateformes SAP productives.

Siemens Smart Infrastructure a adopté une stratégie cloud robuste pour la plupart de ses applications métier et cherchait à collaborer avec un partenaire fiable. Grâce à son initiative OneCloud , Atos modernise les applications d’entreprise pour plus d’agilité, de mobilité et d’ancrage analytique au sein des environnements cloud publics, privés et hybrides. Cette initiative s’appuie sur la faculté de l’équipe Atos OneCloud à soutenir le développement et la modernisation des applications cloud et l’orchestration multi-cloud, et bénéficie de la position de numéro deux mondial des services de sécurité d’Atos, pour permettre à Siemens Smart Infrastructure de mener à bien une migration fluide et sécurisée. Cela donnera en outre les moyens à Siemens Smart Infrastructure de bénéficier d’une réduction significative de ses coûts et de performances améliorées, tout en tirant parti de la stabilité, de l’agilité et de l’évolutivité accrues qu’offre le cloud public. Cela ouvre également la voie à la transformation cloud d’autres applications métier stratégiques et à la future transformation de l’environnement ERP de Siemens Smart Infrastructure.

« C’est avec fierté qu’Atos poursuit sa collaboration avec Siemens Smart Infrastructure au travers de ce projet de migration stratégique. Le lancement d’Atos OneCloud a renforcé notre capacité à aider nos clients à optimiser leurs processus à l’aide du cloud public, sans avoir à faire de compromis sur leurs exigences métier ou sur la sécurité. La confiance renouvelée de Siemens SI atteste de notre leadership dans le domaine des services de migration et de transformation cloud », indique Pierre Barnabé, Responsable de la fabrication chez Atos.

« L’accélération de la transformation digitale nous a appris à tirer de plus en plus parti des technologies cloud et de nous y fier pour gérer nos activités, car elles offrent un service de qualité supérieure, de l’agilité et des coûts optimisés. Atos est un partenaire dévoué et fiable pour ce projet de transformation stratégique des applications SAP essentielles aux activités de Siemens Smart Infrastructure, et nous sommes convaincus qu’ils soutiendront nos équipes grâce à la mise en place d’opérations industrielles et sécurisées à l’avenir », ajoute Sébastien Bey, CIO chez Siemens Smart Infrastructure.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net .

À propos de Siemens Smart Infrastructure

Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à

la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 69 600 salariés dans le monde.

Contact presse Atos :

Marilyn Florent | marilyn.florent@atos.net | +33 6 66 51 36 80

Contacts presse Siemens SI :

CLC Communications Jérôme Saczewski, Christelle Grelou, Ingrid Jaunet |01 42 93 04 04| c.grelou@clccom.com | i.jaunet@clccom.com





Pièce jointe