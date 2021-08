Coloplast A/S - Selskabsmeddelelse nr. 04/2021 - Regnskabsmeddelelse, 9M 2020/21

English Danish

9M 2020/21

Delårsrapport, 9M 2020/21

1. oktober 2020 – 30. juni 2021





Coloplast leverede organisk vækst på 11% og overskudsgrad på 33% i 3. kvartal. Finansielle forventninger indsnævres

Coloplast leverede en organisk vækst på 11% i 3. kvartal. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 9% til 4.835 mio. kr. Den organiske vækst i 3. kvartal pr. forretningsområde var 4% i Stomi, 5% i Kontinens, 82% i Urologi og 17% i Hud- & Sårpleje.

Den kroniske forretning blev positivt påvirket af en forbedret underliggende vækst i Europa samt en lavere baseline. Væksten blev delvist modsvaret af en lavere tilgang af nye patienter i USA som følge af COVID-19, navnlig inden for Kontinens, samt af forhandlernes lagerafvikling efter en lang periode med lavere tilgang af nye patienter. Stomi leverede et svagere kvartalsresultat i øvrige markeder på grund af timingen af udbud i Mellemøsten og Rusland. Udbuddene er bekræftet til levering i 4. kvartal.

I 3. kvartal steg hospitalsaktiviteterne i takt med udrulningen af vaccinerne, idet tilgangen af nye patienter inden for Stomi normaliserede sig i retning af niveauet før COVID på alle markeder. Tilgangen af nye patienter inden for Kontinens tager som forventet længere tid om at normalisere sig, men tendensen i 3. kvartal var positiv på alle markeder.

Urologiforretningen leverede et stærkt kvartalsresultat drevet af den generelle genoptagelse af elektive operationer, ikke mindst inden for det amerikanske mandesegment, samt som følge af en lavere baseline.

Hud- og sårplejeforretningen leverede et solidt kvartal. Sårplejeområdet alene leverede 20% organisk vækst drevet af Europa og Kina, med Biatain Silicone-porteføljen som en stærk bidragsyder, samt en lavere baseline.

Driftsresultatet blev 1.592 mio. kr., en stigning på 224 mio. kr. (16%) i forhold til sidste år, svarende til en overskudsgrad (EBIT) på 33%, hvilket afspejler effektivitetsforbedringer og lavere omkostninger som følge af COVID-19, delvis opvejet af fortsatte kommercielle investeringer.

Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, steg 26% til 5,88 kr.





Organisk vækst på 6% og overskudsgrad på 33% for årets første 9 måneder

Coloplast leverede en organisk vækst år til dato på 6%. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 3% til 14.326 mio. kr. Den organiske vækst år til dato pr. forretningsområde var 5% i Stomi, 4% i Kontinens, 22% i Urologi og 6% i Hud- & Sårpleje.

Driftsresultatet før særlige poster udgjorde 4.705 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til sidste år, svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 33% mod 31% sidste år.

Afkastet af den investerede kapital efter skat før særlige poster var 43% mod 45% i samme periode sidste år, hvilket bl.a. skyldtes den negative påvirkning fra opkøbet af Nine Continents Medical i november 2020. Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, før særlige poster steg 17% til 17,24 kr.





De finansielle forventninger for 2020/21 indsnævres – den organiske vækst forventes at ligge i den lave ende af intervallet 7-8%, og overskudsgraden (EBIT) forventes at ligge i den høje ende af intervallet 32-33% før særlige poster

Vi forventer nu at se en organisk omsætningsvækst i den lave ende af intervallet 7-8% i faste valutakurser. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes stadig at blive 4-5%.

Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster forventes nu at ligge i den høje ende af intervallet 32-33%. Den rapporterede overskudsgrad efter særlige poster forventes nu at ligge i den høje ende af intervallet 31-32%.

Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre ca. 1,1 mia. kr. Den effektive skattesats forventes stadig at blive ca. 23%.





Telekonference

Afholdes onsdag den 18. august 2021 kl. 15.00 dansk tid og forventes at vare ca. en time. Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du ringe på tlf. +45 3544 5577 (+44 3333 000 804 eller +1 631 913 1422). PIN-koden for deltagere er 87004267#. Hvis du ikke ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, kan du tilgå telekonferencen som webcast direkte her: https://getvisualtv.net/stream/?coloplast-x9e5dfwgrq.





For yderligere information, kontakt venligst



Investorer og analytikere

Anders Lonning-Skovgaard

Koncerndirektør, CFO

Tlf. 4911 1111

Ellen Bjurgert

Vice President, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 3376

Email: dkebj@coloplast.com

Aleksandra Dimovska

Sr. Manager, Investor Relations

Tlf. 4911 1800 / 4911 2458

Email: dkadim@coloplast.com

Presse og medier

Peter Mønster

Sr. Media Relations Manager

Tlf. 4911 2623

Email: dkpete@coloplast.com

Adresse

Coloplast A/S

Holtedam 1

DK-3050 Humlebaek

Danmark

CVR NR. 69749917

Hjemmeside

www.coloplast.com



Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser

deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte.

Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2021-08.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.



Vedhæftet fil