Coloplast leverer en organisk vækst på 11% og en overskudsgrad på 33% i tredje kvartal

Den organiske vækst i tredje kvartal var 11%, mens den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 9% til 4.835 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 1.592 mio. kr. svarende til en stigning på 16% ift. sidste år. Overskudsgraden blev dermed 33%, hvilket afspejler effektiviseringer og lavere omkostninger som følge af COVID-19, delvist opvejet af fortsatte investeringer.

Den organiske omsætningsvækst år til dato var 6%, og målt i danske kroner steg den rapporterede omsætning 3% til 14.326 mio. kr. Driftsresultatet før særlige poster udgjorde 4.705 mio. kr. i de første ni måneder af regnskabsåret, svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 33% mod 31% sidste år. Afkastet af den investerede kapital efter skat før særlige poster var 43%, mens udvandet indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster steg 17% til 17,24 kr.

"Vores selskab er fortsat påvirket af COVID-19, men vi ser fremskridt, og jeg glæder mig over udrulningen af vaccinationsprogrammerne samt den forbedrede adgang til hospitaler på tværs af vores markeder. Tilgangen af nye patienter inden for den kroniske forretning er enten stort set normaliseret på niveauet før pandemien eller nærmer sig normalisering. Derfor har jeg stor tiltro til, at vækstraterne vil blive endnu bedre fremover," siger Kristian Villumsen, CEO, og fortsætter:

"Jeg vil gerne fremhæve vores stærke kvartal i urologi, som var drevet af vores Men’s Health-forretning i USA, samt det solide momentum i hud- og sårplejeforretningen, der især var drevet af Europa og Kina og vores Biatain Silicone-portefølje. Vi er også begyndt at se vækst i den kroniske forretning i Europa som følge af øget tilgang af nye patienter, og Øvrige markeder er godt på vej til at levere et stærkt resultat for året.”

"Vi fortsætter arbejdet med vores 2025-strategi – Strive25 – der har fokus på innovation og vækst, og vi ser store fremskridt i vores kliniske performance-program. I tredje kvartal har vi fået CE-mærket for vores nye digitale stomiprodukt, der er udviklet med henblik på at undgå lækage, og vi går snart i gang med pilotstudier i Tyskland og Storbritannien. I slutningen af 2021 vil vi også påbegynde et hovedforsøg med vores nye stomiplatform, der er designet til at mindske hudirritation, hvilket er en stor udfordring for stomibrugere verden over. Endeligt er vi nået langt med både design og funktionalitet af vores nye kateterplatform, og vi forventer nu at kunne lancere platformen i første halvdel af indeværende strategiperiode."

Den organiske vækst i de enkelte forretningsområder i tredje kvartal blev 4% i Stomi, 5% i Kontinens, 82% i Urologi og 17% i Hud- & Sårpleje. Geografisk set rapporterede de europæiske markeder en organisk vækst på 10%, Andre etablerede markeder rapporterede 17% organisk vækst, og Øvrige markeder bidrog med 8% organisk vækst.



Land for land-skatterapportering

Coloplast udviser fortsat et stærkt engagement i forhold til bæredygtighed og virksomhedsetik, herunder bedre ESG-rapportering. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Coloplast skal offentliggøre land for land-skatterapportering sammen med årsrapporten 2020/21, der publiceres den 1. november 2021.





Klima og vederlag

Bestyrelsen i Coloplast drøfter i øjeblikket den øverste ledelses vederlag, og efter godkendelse på dette års generalforsamling vil klimarelaterede kriterier blive indarbejdet i den kortsigtede incitamentsplan for 2021/22.





De finansielle forventninger for 2020/21 præciseres

Coloplast forventer nu en organisk omsætningsvækst i den nedre ende af intervallet 7-8% i faste valutakurser. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes stadig at blive 4-5%.

Forventningerne til overskudsgraden før særlige poster forventes nu at ligge i den øvre ende af intervallet 32-33%. Den rapporterede overskudsgrad efter særlige poster forventes nu at ligge i den øvre ende af intervallet 31-32%.

Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ca. 1,1 mia. kr. Den effektive skatteprocent forventes stadig at blive ca. 23%.





Hoved- og nøgletal

Mio. kr. 2020/21 – 3. kvt. 2019/20 – 3. kvt. Ændring Nettoomsætning 4.835 4.419 9% Driftsresultat (EBIT) 1.592 1.368 16% Overskudsgrad (EBIT-margin) 33% 31% 2 procentpoint Nettoresultat 1.254 997 26%



Salgsudvikling pr. forretningsområde

Mio. kr. 2020/21 – 3. kvt. 2019/20 – 3. kvt. Organisk vækst Rapporteret vækst Stomi 1.915 1.870 4% 2% Kontinens 1.744 1.680 5% 4% Urologi 542 313 82% 73% Hud- & Sårpleje 634 556 17% 14% Nettoomsætning 4.835 4.419 11% 9%



Salgsudvikling pr. region

Mio. kr. 2020/21 – 3. kvt. 2019/20 – 3. kvt. Organisk vækst Rapporteret vækst Europæiske markeder 2.844 2.577 10% 10% Andre etablerede markeder 1.183 1.083 17% 9% Øvrige markeder 808 759 8% 6% Nettoomsætning 4.835 4.419 11% 9%



Finansielle højdepunkter i de første 9 måneder af 2020/21

Mio. kr. 2020/21 – 9 mdr. 2019/20 – 9 mdr. Ændring Nettoomsætning 14.326 13.954 3% Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 4.705 4.382 7% Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster 33% 31% 2 procentpoint Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster 31% 31% - Særlige poster* -200 0 nm Nettoresultat 3.520 3.156 12%

* 200 mio. kr. i yderligere hensættelse til at dække eventuelle forlig og omkostninger relateret til igangværende retssager i USA vedrørende produktansvar i forbindelse med brug af transvaginale net.



Finansielle forventninger til 2020/21

Finansielle forventninger



Forventninger for 2020/21 Forventninger for 2020/21 (i kr.) Salgsvækst 7-8% (organisk) (nedre ende) 4-5% Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster - 32-33% (øvre ende) Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster - 31-32% (øvre ende) Anlægsinvesteringer - ~1,1 mia. kr. Skattesats - ~23%

