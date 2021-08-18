JW Player任命数字视频资深人士David LaPalomento为首席技术官

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纽约, Aug. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的视频软件和数据洞察平台JW Player今天宣布任命David LaPalomento为首席技术官并立即生效。这一战略聘任将加速JW Player的产品创新，利用最近来自LLR Partners的E轮投资注入的1亿美元资金，满足快速增长的数字视频经济的需求。



“David已证明自己是开发和扩展创新视频交付产品的富有远见的领导者，” JW Player首席执行官及联合创始人Dave Otten表示。“我毫不怀疑，他的专业知识将加强我们作为数字视频行业创新领军力量的地位。在他的领导下，我们将扩大工程团队规模，并将新产品推向市场，进一步赋予客户在数字视频经济中的独立性和控制权。我们对他加入我们的团队感到无比兴奋。”

David在Brightcove长达十年的任职期间，建立了一支世界级的工程团队来实现视频交付平台的现代化。他领导进行了公司基于数据中心的传统架构的彻底改革，将其替换为可扩展的云原生架构，并将数千名客户迁移到新平台。在他的领导下，公司收入增长了两倍，推出了新产品，并进行整合收购来应对新的市场细分领域。他的经验对于JW Player将是无价之宝，因为公司正在不断发展以满足自疫情开始以来数字视频需求的爆炸式增长。

“我很高兴加盟JW Player，开启我职业生涯的下一篇章，”David表示。“我们已经到达一个转折点，现在每一家拥有数字业务的公司都依赖视频吸引受众并将其产品货币化。JW Player已经建立了最全面的平台，从而在这个数字视频生态系统中取得成功。它具备无与伦比的消费和背景数据洞察力、先进的货币化和参与功能，并可在任何屏幕上展现世界级视频体验。我期待在这个平台上为市场带来新的创新。”

根据来自12,000多个发布商和广播商的JW Player数据，视频消费在疫情发生之后持续猛增，2020年以来增长近50%，2021年1月以来增长近28.6%。不断增长的需求使包括健身、电子商务、运动和电子学习企业在内的各类组织都必须制定强大的视频策略，吸引他们的受众在电脑网页、移动设备或联网电视等自选屏幕上观看视频。

JW Player的API驱动视频平台使数十万客户能够在全球范围内独立控制和运营移动、OTT和Web视频应用程序。重要的是，JW Player提供独特的数据驱动洞察，使客户能够更有效地增长、参与以及通过受众实现货币化。 仅在过去一年，该公司的视频流就增长近200%，直播服务量增长超过400%。

关于JW Player

JW Player是领先的视频软件和数据洞察平台，在当前的数字视频经济中为客户提供独立性和控制权。JW Player在2008年创立之初是一家广受欢迎的开源视频播放商，现在，其技术平台为数十万家企业提供数字视频服务，其中包括comScore评选的美国50家顶级网站中的半数，以及欧洲、中东和非洲地区、亚太地区和拉丁美洲的领先广播公司。每月有10亿观众，也就是三分之一的互联网用户，使用JW Player技术通过27亿台设备观看视频，形成了无与伦比、体量巨大的消费和背景数据，可帮助客户增加受众数量，并从数字视频中生成增量视频。公司总部位于纽约，在伦敦和埃因霍温设有办事处，请访问网站：http://www.jwplayer.com。

媒体联系人：

Fatimah Nouilati

Scratch Marketing + Media（JW Player业务）

fatimah@scratchmm.com



