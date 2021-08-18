JW Player 任命數碼影片資深人士 David LaPalomento 為科技總監

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紐約, Aug. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的影片軟件和數據洞察平台 JW Player 今天宣佈已任命 David LaPalomento 為科技總監，即時生效。此次策略招聘將加速 JW Player 的產品創新，利用最近來自 LLR 合作夥伴注入的 1 億美元 E 系列資金，以滿足快速增長的數碼影片經濟需求。



JW Player 行政總裁兼聯合創始人 Dave Otten 表示：「David 已經證明自己是在開發和擴展創新影片交付產品方面具遠見的領導者。我毫不懷疑他的專業知識將鞏固我們作為數碼影片行業創新的領先地位。在他的領導下，我們將擴大工程團隊並將新產品推向市場，進一步增強客戶在數碼影片經濟中的獨立性和控制力。有他加入我們的團隊，我們感到無比興奮。」

在 Brightcove 長達十年的任期內，David 建立了一支世界一流的工程團隊，以實現建立一個現代化的影片交付平台。他領導該公司把傳統數據中心進行全面革新，用可擴展的雲端原生架構取而代之，並將數千名客戶遷移到新平台。而在他的帶領下，該公司的收入增加了三倍、推出新產品，並整合收購以應對新的細分市場。自疫情開始以來，JW Player 快速崛起從而滿足大眾對數碼影片需求的爆炸性增長，而他在數碼影片方面的經驗是無價的。

David 說：「我很高興能與 JW Player 一起開啟我的事業新一頁。我們已經到了一個轉捩點，每個擁有數碼業務的公司現在都依賴影片來吸引觀眾並透過其影片營利。JW Player i為數碼影片生態系統成功建立了一個最全面的平台，它具有無與倫比的消費和內容數據洞察力、尖端的營利和互動參與功能，以及為任何屏幕帶來世界級影片體驗。我期待著將這個平台發揚光大，將新的創新推向市場。」

根據 JW Player 來自 12,000 多家出版商和廣播公司的數據，在疫情爆發後，影片的消費量持續激增，自 2020 年以來增長了近 50%，自 2021 年 1 月以來增長了 28.6%。不斷增長的需求使得各類組織（包括健身、電子商務、體育和電子學習企業）必須制定強大的影片策略，以在他們選擇的屏幕上吸引觀眾：網絡、流動或連接電視。

JW Player 的 API 驅動影片平台使數十萬客戶能夠在全球各地獨立控制及操作流動、OTT 及網絡影片應用程式。重要的是，該平台提供獨特的數據驅動洞察力，使客戶能夠更有效發展、吸引觀眾並獲取營利。僅去年一年，JW Player 的影片串流便增長近 200%，而其直播串流增長超過 400%。

關於 JW Player

JW Player 是現今數碼影片經濟中的領先影片軟件及數據分析平台，為客戶提供獨立性及控制權。自 2008 年開始，JW Player 的技術平台已是備受歡迎的開放源碼影片播放器，現在為數百家企業提供數碼影片服務，當中一半為美國 comScore 50 大網站，在歐非中東，以及亞太區和拉丁美洲的領先廣播者。每個月互聯網上有 10 億名觀眾（即互聯網用戶總人數的三分之一）使用 JW Player 技術在 27 億部裝置上觀看影片，締造無與倫比的強大消費及背景數據圖，可幫助客戶增加觀眾量並從數碼影片中製作更多影片。公司總部位於紐約，亦在英國倫敦及荷蘭燕豪芬設有辦事處，詳請請瀏覽 http://www.jwplayer.com。

傳媒聯絡人：

Fatimah Nouilati

Scratch Marketing + Media（代表 JW Player）

fatimah@scratchmm.com