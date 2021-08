Zusammenarbeit zwischen Celona und NTT bei der Bereitstellung von privaten 5G-Lösungen für Unternehmen

French German

CUPERTINO, Kalifornien, Aug. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Celona, das Unternehmen für Unternehmens-5G, hat heute bekanntgegeben, dass es mit NTT zusammenarbeiten wird, um Private 5G (P5G) von NTT voranzutreiben, die erste und einzige private 5G-Plattform, die speziell für Unternehmensumgebungen entwickelt wurde. Durch die Kombination der integrierten Lösung von Celona mit der umfassenden Erfahrung von NTT im Bereich digitale Transformation und Unternehmensnetzwerke unterstützen die P5G-Managed-Services von NTT die Anforderungen von Chief Information Officers und Chief Digital Officers im Bereich der Unternehmenstransformation.



„Unternehmen möchten sich die 5G-LAN-Solution-as-a-Service von Celona weltweit in großem Maßstab zunutze machen“, so Rajeev Shah, Mitbegründer und CEO von Celona. „Durch die Zusammenarbeit mit NTT bei der Bereitstellung der P5G-Plattform können wir unseren Kunden sichere mobile Verbindungen mit kabelähnlicher Vorhersehbarkeit und erstklassiger Performance bieten. Gemeinsam setzen wir neue Branchenmaßstäbe, wenn es darum geht, neue Anwendungen für künftige digitale Geschäftsinitiativen zu ermöglichen.“

Die Partnerschaft zwischen NTT und Celona bietet wichtige Architektur-Vorteile:

Eine standardisierte und zentral verwaltete globale Implementierung an allen Standorten unter Nutzung der Vielzahl gemeinsam genutzter und lizenzierter privater Spektrumoptionen

Netzwerk- und Richtlinienautomatisierung, die die Komplexität bei der Bereitstellung in großem Maßstab reduziert

Sichere Netzwerksegmentierung für Geräte und Anwendungen in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien

Ein softwaredefiniertes Betriebsmodell, das wichtige Leistungsindikatoren für ein offenes Ökosystem von marktführenden Geräte- und App-Anbietern nachverfolgen kann

„Wir freuen uns, mit Celona zusammenzuarbeiten, um Lösungen für einige der schwierigsten Herausforderungen der digitalen Transformation in globalen Unternehmen anzubieten“, so Shahid Ahmed, Group EVP of New Ventures and Innovation bei NTT Ltd. „Unsere strategischen Kunden und Partner fordern einen umfassenden und skalierbaren Ansatz für privates 5G. Wir freuen uns, diese Lösung als Branchenvorreiter für Unternehmen auf der ganzen Welt bereitzustellen.“

Die Partnerschaft zwischen Celona und NTT bei der Bereitstellung von P5G wurde von NTTVC, einem der Investoren von Celona, orchestriert. NTTVC ist eine unabhängige Risikokapitalgesellschaft, die in Partnerschaft mit NTT gegründet wurde. „Unsere Strategie bei NTTVC besteht darin, Startups dabei zu unterstützen, die Vorteile von Partnerschaften für die erfolgreiche Weiterentwicklung ihres Unternehmens zu nutzen“, so Vab Goel, Gründungspartner von NTTVC. „Als wir in Celona investierten, wussten wir, dass es eine Riesenchance für uns geben würde, innerhalb von NTT Möglichkeiten für eine gemeinsame Entwicklung innovativer Serviceangebote zu schaffen. P5G ist ein glänzendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn wir unseren Portfoliounternehmen helfen, das beeindruckende Ökosystem von NTT zu nutzen.“

P5G-Plattform von NTT

Die P5G-Plattform von NTT bietet eine Reihe von Services, die Chief Information Officers und Chief Digital Officers dabei unterstützen, Geschäftsergebnisse voranzutreiben und innovative Geschäftsmodelle zu erschließen, die die Zukunft von Unternehmen in allen Branchen vorantreiben. P5G von NTT, das erste weltweit verfügbare private LTE/5G-Network-as-a-Service, nutzt Prinzipen des Design Thinking, um Sicherheit, Kontrolle und Datenschutz per Design zu integrieren und so Leistung und Kostenvorteile mit klaren Investitionsrenditen zu bieten. Die Plattform ist bei führenden Software- und Anwendungspartnern vorintegriert, wodurch Unternehmen ihr Netzwerk flexibel sichern, skalieren und segmentieren können. Weitere Informationen finden Sie unter https://hello.global.ntt/p5g.

Lösungen von Celona für 5G-LAN und das Edgeless Enterprise

Der neue Ansatz von Celona für private Mobilfunknetzverbindungen mit seiner 5G-LAN-Lösung ist darauf ausgelegt, durch die enge Integration in vorhandene Unternehmens-Netzwerkdesigns und -Rechnerplattformen eine beispiellose betriebliche Flexibilität und Effizienz zu bieten. Die Edgeless Enterprise-Architektur basiert auf einem cloudnativen Netzwerkbetriebssystem und bietet ein All-in-One-Netzwerkservice-Overlay, das richtlinienbasiertes Routing, QoS und Sicherheitsfunktionen für kritische Geschäftsanwendungen bietet. Die Lösung von Celona basiert außerdem auf Prinzipien der 5G-Netzwerkteilung mittels der einzigartigen unternehmenseigenen MicroSlicing™-Technologie, mit der wichtige Service-Level und konsistente Anwendungsbereitstellung gewährleistet werden. Interessenten, die die 5G-LAN-Lösung von Celona in Aktion sehen möchten, können die Website https://celona.io/journey besuchen.

ÜBER CELONA

Celona, das Unternehmen für Unternehmens-5G, ist darauf spezialisiert, Unternehmen jeder Größe bei den neuesten digitalen Automatisierungsinitiativen im Bereich drahtloser Unternehmensnetzwerke zu unterstützen. Die Edgeless Enterprise-Architektur von Celona nutzt DSS-Optionen (Dynamic Spectrum Sharing) wie CBRS in den USA und wurde für die automatisierte Einführung privater Mobilfunknetze für Unternehmen und ihre Technologiepartner entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter celona.io. Folgen Sie Celona auch auf Twitter unter @celonaio.

ÜBER NTT LTD

NTT Ltd. ist ein führendes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt erzielen wir Geschäftsergebnisse durch intelligente Technologielösungen. Intelligent beutet für uns datengesteuert, vernetzt, digital und sicher. Unsere globalen Assets und integrierten IKT-Stack-Funktionen bieten einzigartige Angebote in den Bereichen Cloud-Enabling Networking, hybride Cloud, Rechenzentren, digitale Transformation, Kundenerlebnis, Arbeitsplatz und Cybersicherheit. Als globaler IKT-Anbieter beschäftigen wir mehr als 40.000 Mitarbeiter in einem vielfältigen und dynamischen Arbeitsumfeld in 57 Ländern, handeln in 73 Ländern und erbringen Dienstleistungen in über 200 Ländern und Regionen. Gemeinsam ermöglichen wir die vernetzte Zukunft. Besuchen Sie uns unter hello.global.ntt.

ÜBER NTTVC

NTTVC ist eine unabhängige Risikokapitalgesellschaft, die gemeinsam mit NTT gegründet wurde. NTTVC setzt auf eine einzigartige partnerschaftsorientierte Strategie und ein tiefes Branchennetzwerk, um Möglichkeiten für Geschäftsbeziehungen zu eröffnen, die Startups zu globaler Reichweite verhelfen können. Mit seinem Eröffnungsfonds in Höhe von 500 Millionen US-Dollar investiert das Unternehmen breit in Technologie-Startups aller Stadien und Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmenszukunft, Digital Health und Innovationen auf der Basis von KI, maschinellem Lernen und Daten liegt. Der Hauptsitz von NTTVC befindet sich im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie unter nttvc.com.

MEDIENKONTAKT

Jay Nichols

Nichols Communications

jay@nicholscomm.com

+1 (408)772-1551