Totalkredit A/S Delårsrapport 1. halvår 2021

Til Nasdaq Copenhagen A/S

og pressen 19. august 2021





Nykredit offentliggør i dag delårsrapport for 1. halvår 2021 for:

Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler i forbindelse med delårsrapporten:

- Vi præsenterer i dag et meget tilfredsstillende halvårsregnskab. Vores forretning fortsætter de positive takter med vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Vi har som koncern haft en vækst i realkreditudlånet til private på godt 33 mia. kr., og det er samtidig femte kvartal i træk, at udlånet i Totalkredit vokser i alle landets 98 kommuner. Vi er glade for at kunne vise endnu flere danskere fordelene ved at være en del af en foreningsejet, finansiel virksomhed, bl.a. via KundeKroner og vores øvrige foreningsfordele.

- Også vores formue under forvaltning har rundet en milepæl og er nu på over 400 mia. kr. Det er mere end en tredobling siden 2014 og dækker over en meget tilfredsstillende udvikling i alle kundestrømme i både Nykredit og Sparinvest.

- Dansk erhvervsliv og det danske boligmarked har indtil videre klaret sig bedre gennem krisen end forventet. Vi har fortsat lave nedskrivninger og har endnu ikke brugt af de 2,1 mia. kr., vi sidste år satte af til at dække fremtidige tab som følge af coronakrisen. Det tyder på, at det danske samfund ser ud til snart at kunne vende tilbage til mere normale tilstande, men vi har endnu til gode at se, hvordan de danske virksomheder kommer til at klare sig uden statslige hjælpepakker.

- Med vores ejer, Forenet Kredit, i ryggen, er vi i år fortsat med at udvikle vores vifte af produkter, som skal gøre det nemmere og billigere for vores kunder at træffe grønne valg. Vi forventer at lancere yderligere initiativer over den kommende tid, så vi har grønne tilbud til alle typer af kunder i Nykredit.



Udvalgte forhold fra delårsrapporten for 1. halvår 2021

Forretningsresultat og resultat før skat for 1. halvår 2021 var på henholdsvis 5.002 mio. kr. og 5.295 mio. kr. Dermed er egenkapitalforrentningen på 13,1%.

Den 1. juli 2021 opjusterede vi forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2021 fra et niveau på 7,25 mia. kr. til 7,75 mia. kr. til et niveau på 8,25 mia. kr. til 8,75 mia. kr. De forventninger fastholdes.

Totalkredits udlån i nominel værdi er siden ultimo juni 2020 steget med 9% og udgjorde 838,4 mia. kr. ultimo juni 2021.

Nykredit Banks udlån* er siden ultimo juni 2020 steget med 5% og udgjorde 77,3 mia. kr. ultimo juni 2021.

Formue under forvaltning er siden ultimo juni 2020 steget med 25% og udgjorde 405,8 mia. kr. ultimo juni 2021.

Nykredit har fortsat en meget solid kapitalisering med en egentlig kernekapitalprocent på 20%.

Mio. kr. Nykredit-koncernen 1. halvår 1. halvår 2021 2020 Udvikling Netto renteindtægter 4.940 4.832 108 Netto gebyrindtægter 1.216 1.188 28 Wealth Management-indtægter 1.100 987 113 Nettorente vedrørende kapitalisering -246 -198 -48 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer* -174 -97 -77 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 1.244 -241 1.485 Indtægter 8.080 6.470 1.610 Omkostninger 2.989 2.841 -149 Forretningsresultat før nedskrivninger 5.091 3.630 1.461 Nedskrivninger på udlån 89 1.755 1.666 Forretningsresultat 5.002 1.875 3.127 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 292 -103 395 Badwill, nedskrivning på goodwill og afskrivning på kunderelationer - -2 2 Periodens resultat før skat 5.295 1.770 3.525 Skat 942 204 738 Periodens resultat 4.353 1.566 2.787

Kontakt

Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon 2037 2869.

* Inklusive prioritetslån, der er overført til Totalkredit

Vedhæftet fil