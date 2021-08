English Latvian

Akciju sabiedrība “Olainfarm”, turpmāk – Sabiedrība, informē, ka 2021. gada 18. augustā AS “AB CITY”, reģistrācijas numurs 40203174414, turpmāk – Piedāvātājs, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 79. panta pirmo daļu ir iesniegusi Sabiedrībai ziņojumu par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem.



Saskaņā ar ziņojumu akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā pārdošanai tika piedāvātas 2 427 408 Sabiedrības akcijas. Pēc piedāvājuma izpildes Piedāvātāja rīcībā būs Piedāvātājam piederošas Sabiedrības 2 427 408 akcijas jeb 17,23% no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita un uz netieši iegūtās līdzdalības pamata iegūtas no Sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 30,85 % no Sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, kas kopā veido 48,08% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.