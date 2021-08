English Swedish

STOCKHOLM – den 19 augusti 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2021. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.



” Under årets andra kvartal meddelade två av våra portföljbolag – Umecrine Cognition och Promimic – planer på att notera sina aktier. Ett tredje portföljbolag, Biosergen noterades på Nasdaq First North Growth Market under juni månad och under juli noterades dessutom portföljbolaget Modus Therapeutics, även det på Nasdaq First North Growth Market. Beskeden speglar bolagens ökade mognadsgrad och framtida börsintroduktioner kan underlätta finansieringen av deras fortsatta arbete för att utveckla och kommersialisera banbrytande produkter med potential att förbättra patienters hälsa och förlänga liv.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Portföljbolaget Dilafor meddelade att de slutfört inklusionen av patienter till sin studie av tafoxiparin – en läkemedelskandidat med potential att förkorta förlossningstiden hos kvinnor som erhåller behandling för att sätta igång värkarbetet (april 2021).

Portföljbolaget Aprea Therapeutics meddelade att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus för bolagets läkemedelskandidat eprenetapopt som behandling av akut myeloisk leukemi (AML) (april 2021).

Portföljbolaget Umecrine Cognition meddelade publicerat resultat från en nyligen genomförd fas 2a-studie av bolagets läkemedelskandidat golexanolon i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology (april 2021).

Karolinska Developments årsstämma beslutade, bland annat, att omvälja styrelseledamöterna Björn Cochlovius, Tse Ping, Anna Lefevre Sköldebrand, Ben Toogood och Theresa Tse, och att till styrelsens ordförande utses Björn Cochlovius (maj 2021).

Portföljbolaget OssDsign tillförs SEK 270 miljoner genom en övertecknad företrädesemission med utnyttjat övertilldelningsoptionsprogram (maj 2021).

Portföljbolaget Umecrine Cognition förbereder en notering på Nasdaq First North Growth Market under fjärde kvartalet 2021. Syftet med den planerade börsintroduktionen är att finansiera den utvecklingsplan som bolaget tagit fram baserat på positiva fas 2-resultat för golexanolon som behandling av leverencefalopati (maj 2021).

Portföljbolaget Dilafor meddelade att läkemedelskandidaten tafoxiparin i en nyligen genomförd fas 2b-studie visat en signifikant positiv påverkan på livmoderhalsens mognad i förstföderskor som erhåller behandling för att sätta igång förlossningen. Baserat på en extern värdering kommer Karolinska Development att öka det bokförda värdet av sitt innehav i portföljbolaget Dilafor. Den externa värderingen har riskjusterats av Karolinska Development och kommer att medföra en positiv ökning om cirka SEK 450 miljoner av det bokförda verkliga värdet av innehavet i Dilafor som ägs indirekt via KDev Investments AB. Detta medför en positiv resultateffekt i Karolinska Development AB om cirka SEK 250 miljoner i det andra kvartalet 2021, motsvarande cirka SEK 1,42 per aktie (juni 2021).

Portföljbolaget Biosergen tillförs SEK 50 miljoner genom en fulltecknad företrädesemission och förbereder notering på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm 24 juni 2021. Intäkterna från kapitalresningen kommer att användas för att finansiera starten av bolagets kliniska prövningar av sin antifungala läkemedelskandidat BSG005 med ambitionen att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa i slutet av 2025 (juni 2021).

Portföljbolaget Promimic meddelar att de undersöker förutsättningarna för en listning av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 2022. Promimics unika nanoteknologi förbättrar egenskaperna hos dentala och ortopediska implantat och bolaget har inlett kommersialiseringen genom en egen säljstyrka i USA och via starka samarbetspartner (juni 2021).

Portföljbolaget Modus Therapeutics meddelade att de ingått ett samarbetsavtal med Imperial College London i syfte att utvärdera effekten av bolagets läkemedelskandidat sevuparin i patienter med svår malaria (juni 2021).

Portföljbolaget Aprea Therapeutics rapporterar positiva resultat från en pågående fas 1/2-studie av bolagets läkemedelskandidat eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin i patienter med TP53-muterad akut myeloisk leukemi, AML. Studieresultaten visar att behandlingen uppnår studiens förutbestämda primära effektmått med fullständig remission i 37% av de utvärderade fallen (juni 2021).

Karolinska Development meddelar att bolaget har förvärvat cirka 21 procent av aktierna i AnaCardio AB. Det nya portföljbolaget utvecklar läkemedel för behandling av hjärtsvikt, baserad på banbrytande forskning från Karolinska Institutet. Bolagets längst framskridna projekt bedöms vara redo för start av kliniska studier. Karolinska Developments initiala investering i AnaCardio är avsedd att bekosta nödvändiga aktiviteter inför en planerad större kapitalanskaffning för att finansiera den första delen av projektets kliniska utveckling (juni 2021).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Karolinska Development meddelar att bolaget har avyttrat hela sitt innehav i det börsnoterade portföljbolaget Lipidor AB. Totalt omfattar transaktionen 0,95 procent av samtliga utestående aktier i Lipidor och inbringar netto cirka SEK 4 miljoner i likvida medel till Karolinska Development (juli 2021).

Portföljbolaget Promimic har erhållit ett marknadsgodkännande från det amerikanska läkemedelsverket FDA enligt 501(k)-processen i samarbete med ortopediföretaget Oncos Surgical. Godkännandet avser produkten BioGrip® Modular Porous Collars, som utvecklas av Onkos Surgical, vilken har beklätts med Promimics HAnano Surface i syfte att behandla avlossning av implantat inom ortopedisk onkologi och komplexa reoperationer (juli 2021).

Portföljbolaget Umecrine Cognition har genomfört en riktad nyemission om SEK 35,1 miljoner för att bredda ägarbasen inför en potentiell börsintroduktion och finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten golexanolon. Karolinska Development har samtidigt valt att konvertera lån om totalt SEK 66,9 miljoner till aktier i Umecrine Cognition till samma teckningskurs som i nyemissionen (juli 2021).

Portföljbolaget Modus Therapeutics har genomfört en övertecknad emission (teckningsgrad 113%) och tillförs därmed SEK 30 miljoner efter transaktionskostnader. Intäkterna kommer primärt att användas för att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat sevuparin mot sepsis och septisk chock. Som nästa steg i Modus Therapeutics genomfördes en lyckad notering på Nasdaq First North i Stockholm, handelsstart var den 22 juli (juli 2021).

Portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79% (juli 2021).

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har utfärdat ett clinical hold för portföljbolaget Aprea Therapeutics kliniska program som utvärderar eprenetapopt med acalabrutinib eller venetoclax och rituximab i lymfoida maligniteter. Uppehållet innebär att en paus kommer att ske i patientrekryteringen till dess att myndigheten upphäver beslutet. Aprea Therapeutics har för avsikt att arbeta i nära dialog med FDA för att klargöra och åtgärda myndighetens frågeställningar i syfte att så snart som möjligt återuppta aktiviteten i det kliniska studieprogrammet (augusti 2021).

Portföljbolaget OssDsign AB har lanserat OssDsign Catalyst i USA. Produkten är ett syntetiskt bengraft som stimulerar bildningen av frisk benvävnad vid steloperationer. Lanseringen utgör ett viktigt steg i bolagets strategi att etablera sig inom bengraftsegmentet på världens största geografiska marknad för medicintekniska innovationer (augusti 2021).





Finansiell sammanfattning

Nettoresultatet under andra kvartalet uppgick till SEK 216,4 miljoner (SEK 2,1 miljoner under andra kvartalet 2020). Resultatet per aktie var SEK 1,23 (SEK 0,01 under andra kvartalet 2020). För perioden januari – juni 2021 uppgick nettoresultatet till SEK 191,5 (-124,0) miljoner.

Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under andra kvartalet uppgick till SEK 227,9 miljoner (SEK 7,4 miljoner under andra kvartalet 2020). Resultatet beror till största delen på den positiva förändringen i verkligt värde av innehavet i Dilafor, hänförlig till en extern värdering i samband med den positiva fas 2b studien med Tafoxiparin. För perioden januari – juni 2021 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK 212,4 (-115,3) miljoner.

Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 397,5 miljoner i slutet av juni 2021, en ökning med SEK 465,7 miljoner från SEK 931,8 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av juni 2021 till SEK 1 030,8 miljoner, en ökning med SEK 272,7 miljoner från SEK 758,1 miljoner i slutet av föregående kvartal.

Intäkterna uppgick till SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2021 (SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2020). För perioden januari – juni 2021 uppgick intäkterna till SEK 1,2 (1,7) miljoner

Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra kvartalet 2021 uppgick till SEK 44,8 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under andra kvartalet till SEK 339,9 miljoner.

Likvida medel minskade med SEK 40,8 miljoner under andra kvartalet och uppgick till SEK 20,8 miljoner per den 30 juni 2021. Karolinska Development har möjlighet att utnyttja en kreditfacilitet om upp till ca SEK 43,6 miljoner för att täcka ett eventuellt kortsiktigt likviditetsbehov.

Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 991,8 (883,7) miljoner per den 30 juni 2021.





Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - juni 2021 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Per Aniansson, Finansdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 866 04 29, e-mail: per.aniansson@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA



Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

