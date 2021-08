Finnish English

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 19.8.2021 kello 10.30

Talenomille uusia franchising-yrittäjiä Helsingin Kamppiin

Talenom Oyj on solminut uudet franchising-sopimukset, joiden myötä Olli Bogdanoff ja Milja Tarppinen aloittavat Talenomin franchising-yrittäjinä Helsingin Kampissa 1.9.2021. Talenomilla on tämän jälkeen yhteensä 25 franchising-yrittäjää.

Franchising-toimintamallissa itsenäiset tilitoimistoyrittäjät tarjoavat paikallisesti asiakkailleen saman palvelukokonaisuuden kuin muutkin Talenomin toimistot hankkien uusia asiakkuuksia Talenomille. Itse kirjanpidon tekeminen on keskitetty Talenomin pitkälle automatisoituihin yksiköihin Ouluun ja Tampereelle, joissa hyödynnetään skaalautuvia tuotantoprosesseja. Franchising-toimintamalli mahdollistaa toiminnan laajentamisen tehokkaasti myös pienemmille markkina-alueille Suomessa.

”On hienoa nähdä, että franchising-konseptimme houkuttelee uusia yrittäjiä verkostoomme. Tervetuloa Olli ja Milja yrittäjäverkostoomme kasvamaan yhdessä. Haluamme toivottaa menestystä franchising-urallenne!” sanovat Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala ja franchising-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jouni Härkönen.

Talenom on kasvuyhtiö, jossa uudet asiakkuudet syntyvät aktiivisella myyntityöllä. Franchising-toimintamallin laajentuminen tukee yhtiön orgaanisen kasvun strategiaa. Franchising-ketjun laajentamista uusille paikkakunnille tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talenom.fi