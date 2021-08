Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 36/2021 Odense, 19. august 2021

Scape Technologies A/S halvårsresultat 2021

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det ikke-reviderede halvårsregnskab for 2021.

Halvårets resultater i sammendrag

Regnskabet viser en vækst i omsætningen fra 0,9 mio. kroner i første halvår 2020 til 3,45 mio. kroner i første halvår 2021.

Driftsunderskuddet er på 6,9 millioner kroner efter skat mod 11,8 millioner kroner efter skat i første halvår 2020.

Scape Technologies tilpassede, som tidligere oplyst, selskabets produkt- og markedsstrategi under Covid-19 krisen, således at selskabet fremover får adgang til flere markeder udover det traditionelle marked i den europæiske bilindustri, som uændret er et meget væsentligt nuværende og fremtidigt forretningsområde.

Selskabets produktudvikling har udover det fortsatte fokus på brugervenlighed været præget af løsningsudvikling til nye markedsområder i Kina samt introduktionen af SCAPE Package Picker til det hastigt voksende distributions- og logistikmarked.

Omsætningen og den kraftige vækst i 1. halvår 2021 er således primært baseret på aktiviteterne i Kina samt europæiske kunder udenfor bilindustrien. I første halvår udgjorde omsætningen til joint-venture selskabet i Kina, hvoraf selskabet ejer 17,4%, 1,5 mio. kroner som betaling for udvikling af nye produkter til det kinesiske marked. Disse nyudviklede løsninger forventes efter introduktionen på det kinesiske marked efterfølgende markedsført og solgt af Scape Technologies på selskabets øvrige geografiske markeder. Scape Technologies nyudvikling til supplerende markedsområder tager fortsat udgangspunkt i selskabets eksisterende, stærke og driftssikre software-løsninger og medarbejdernes mangeårige erfaring med bin-picking.

Forventninger til fremtiden

Som meddelt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2020 forventer selskabet en større omsætning i 2021 end i de to foregående regnskabsår tilsammen, der var på i alt 6,5 mio. kroner. Selskabet kan nu præcisere denne forventning til en omsætning på 6,5 – 8 mio kroner for 2021, heraf 3,5 mio. kroner fra det kinesiske joint-venture selskab.

Selskabet forventer et negativt driftsresultat på godt 11 millioner kroner for 2021 mod tidligere meddelt 8-10 mio. kroner i negativt driftsresultat. Ændringen i forventningen til det negative driftsresultat skyldes primært en lidt senere ordreindgang end forventet i forhold til foretagne investeringer i forbindelse med disse projektleverancer.

Jævnfør selskabsmeddelelse nr. 34/2021 af den 5. juli 2021 har selskabets hovedaktionær Max Auto Company Ltd., givet selskabets bestyrelse tilsagn om tegning af nye aktier med et samlet kontant indskud på 5 mio. kroner. Denne transaktion forventes, som meddelt, gennemført i august 2021.

CEO Søren Bøving-Andersen udtaler: ”Covid-19 ramte vores kunder og selskab hårdt i 2020, men vores indsats for til gengæld at finde nye markedsområder samt at udnytte tilstedeværelsen i Kina ser ud til at bære frugt, så vi nu skaber fornyet vækst.”

Finanskalender

Årsregnskabet for 2021 offentliggøres den 24. marts 2022

Halvårsregnskabet for 1. halvår 2022 udsendes den 18. august 2022



t.dkk 2021 H1 2020 H1 2020 H2 2020 Opsummeret resultatopgørelse Omsætning (Group) 3.455 903 452 1.355 Nettoomsætning 3.359 11 409 420 Resultat før finansielle poster (5.005) (9.206) (6.039) (15.245) Resultat efter skat (6.987) (11.826) (12.452) (24.278) Opsummeret balance Anlægsaktiver 8.018 8.308 9.552 9.552 Likvide beholdninger 775 1.405 11.918 11.918 Aktiver i alt 18.954 20.585 25.715 25.715 Egenkapital 9.478 -4.043 16.465 16.465 Egenkapitalforklaring Egenkapital primo 16.465 7.601 (4.225) 7.601 Kapitalforhøjelser 0 0 38.387 38.387 Omkostninger vedr. kapitalforhøjelser 0 0 (5.244) (5.244) Nettoresultat (6.987) (11.826) (12.452) (24.279) Egenkapital ultimo 9.487 (4.225) 16.465 16.465 Pengestrømme fra drift (7.144) (4.273) (11.783) (16.056) til investering (4.000) (3.365) (1.014) (4.379) fra finansiering 0 8.500 23.343 31.842 i alt (11.144) 862 10.546 11.408 Likvider primo 11.918 544 1.405 544 Likvider ultimo 775 1.405 11.918 11.918 Aktierelaterede nøgletal Gns. antal aktier i periode 20.230.496 13.457.865 14.996.417 14.231.345 Antal aktier 20.230.496 13.457.865 20.230.496 20.230.496 Resultat efter skat pr. Aktie (0,34) (0,88) (0,83) (1,71) Indre værdi pr. aktie 0,46 (0,31) 0,81 0,81

Ovenstående halvårsresultater er ikke-reviderede.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Senest har Scape Technologies lanceret SCAPE Easy-Picker og SCAPE Mini-Picker til de små og mellemstore virksomheder samt SCAPE Package Picker til distribution og logistiske applikationer.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

