Vincit Oyj

Lehdistötiedote 19.8.2021 kello 13:00

Vincit USA mukana arvostetulla Inc. 5000 -listalla – nimetty yhdeksi Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä

Vincit USA sai tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja nousi mukaan maineikkaalle 2021 Inc. 5000 -listalle. Vuosittain julkaistava Inc. 5000 -lista nostaa esiin nopeimmin kasvavia yrityksiä. Vincitin tuloskasvu vuosien 2017-2020 välillä nosti yrityksen sijalle 2151.

Vincit USA työllistää noin 50 huippuosaajaa ja referenssilistalta löytyy laaja joukko erilaisia asiakasyrityksiä, kuten esimerkiksi Yamaha, Kellogg’s, GE ja Nokia.

Vincit USA:n toimitusjohtaja Ville Houttu: “Listalle pyrkiviä kasvurityksiä oli yli 7 miljoonaa ja meille on iso kunnia kuulua siihen 0,03 % kärkeen, joka lopulta nousi mukaan listasijoille. Tämä on upea tunnustus kaikesta siitä kovasta työstä, jota olemme viime vuosina tehneet. Haluan kiittää kaikkia vincitläisiä heidän antamastaan panoksesta, johon koko tämä uskomaton kunnianosoitus perustuu.”

Inc. Median päätoimittaja Scott Omelianuk: “2021 Inc. 5000 -listaa voisi kutsua historian tärkeimmäksi joukoksi yrityksiä. Nopeimmin kasvavien yritysten pystyyn laittaminen Yhdysvalloissa on minä tahansa vuonna merkittävä saavutus. Mutta se, että siinä onnistuu tämänhetkisen kriisin keskellä, on aivan ällistyttävää. Tällaisen saavutuksen takana on kovaa työtä, fiksuja avainpelaajia, erinomaista johtamista ja suuri joukko tekijöitä.”

Inc. 5000 -listan tulokset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta inc.com/inc5000



Lisätietoja:

Vincit Oyj, markkinointijohtaja Kati Lindholm, puhelin: 040 5436 978

Vincit USA, toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi