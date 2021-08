English Latvian

Ar šo AS “Olainfarm” paziņo, ka 2021. gada 19. augustā ir saņēmusi AS “Olainfarm” akcionāra AS “AB CITY” paziņojumu par piedāvājumu iegādāties AS “Olainfarm” akcijas.



Paziņojums par piedāvājumu pielikumā.

Pielikums