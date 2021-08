AGF annonce l’expansion de sa plateforme d’alternatifs privés

English French

TORONTO, 19 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique relatif au capital-investissement, avec la société First Ascent Ventures (« First Ascent »). Le partenariat visera les nouvelles entreprises du secteur des technologies, spécialisées dans la création de la prochaine génération de logiciels de commerce électronique interentreprises, un segment perturbateur qui connaît une croissance rapide. Dans le cadre de son engagement à titre d’investisseur fondamental, AGF versera 30 millions $ au deuxième fonds de First Ascent, et siègera au comité consultatif des commanditaires (Limited Partner Advisory Committee), relativement à ce fonds.



« Nous sommes fiers de notre engagement à titre d’investisseur fondamental dans le contexte de notre relation d’affaires avec First Ascent, ce qui représente une première étape pour favoriser nos relations commerciales futures et notre collaboration à long terme, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. Nous continuons de chercher à déployer notre capital et à diversifier nos relations d’affaires de façon stratégique, au sein du marché des placements privés. Notre partenariat avec First Ascent nous permet d’élargir notre plateforme d’alternatifs privés, afin d’y ajouter des occasions associées au capital-investissement et au capital-risque, et axées sur les segments de croissance d’entreprises et de capital de développement. »

« Nous percevons une occasion sans précédent d’investir dans un portefeuille de qualité comportant de nouvelles entreprises du secteur des technologies. De plus, les antécédents de First Ascent témoignent d’une société bien établie qui, à notre avis, offre une valeur nettement distincte à nos actionnaires », a ajouté M. McCreadie.

First Ascent a été fondée en 2015. Les partenaires fondateurs du fonds initial, Richard Black et Tony van Marken, ont participé étroitement, à titre de fondateurs, de cadres d’exploitation, de membres du conseil et d’investisseurs importants, à l’établissement de plus de 35 entreprises à succès, du secteur des technologies, qui font état d’une croissance de revenu et de rendements supérieurs. First Ascent vise les entreprises qui sont menées par des dirigeants remarquables faisant preuve de détermination, qui réalisent des revenus annuels récurrents et croissants, grâce à une gamme de produits distincts et à des références clients de premier plan.

« Nous sommes ravis de former un partenariat avec AGF, une société dont l’historique dénote de nombreuses innovations, et qui est reconnue pour son savoir-faire en matière d’exploitation, de distribution, de conception de produits financiers et de gouvernance, à la fois sur les marchés public et privé, a affirmé Richard Black, cofondateur et associé directeur de First Ascent. L’investissement fondamental d’AGF est un témoignage de confiance à l’égard du marché auquel est destiné notre deuxième fonds et au sein duquel nous prévoyons d’accroître notre portée, de même que de continuer d’investir dans des fabricants de logiciels interentreprises en croissance, qui veillent à résoudre des problèmes réels sur le plan technologique pour l’entreprise. »

« Nous anticipons le plaisir de travailler avec l’équipe de direction d’AGF, afin d’établir ensemble, à long terme, une relation d’affaires prospère », a ajouté M. Black.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 42 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de First Ascent Ventures

First Ascent Ventures investit dans un segment perturbateur qui connaît une croissance rapide, soit celui des nouvelles entreprises du secteur des technologies, spécialisées dans la création de la prochaine génération de logiciels de commerce électronique interentreprises, tirant parti de l’infonuagique, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de mégadonnées, de la technologie 5G, de la mobilité informatique et de l’internet des objets. L’accent est mis sur les entreprises qui offrent des solutions pour relever les défis liés à la confidentialité des données et à la sécurité d’entreprise. First Ascent Ventures recherche des dirigeants et des équipes de direction remarquables et déterminés, qui souhaitent non seulement obtenir un soutien financier, mais aussi bénéficier de l’expérience et de l’expertise de cadres accomplis, en matière d’exploitation et de finance, et qui peuvent catalyser la croissance et en définitive, créer un tremplin favorisant la réussite de tous les intervenants.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.firstascent.vc

