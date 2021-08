Midland fait une nouvelle découverte aurifère sur son projet Lewis au nord-ouest du gîte Nelligan

English French

MONTRÉAL, 19 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer la découverte d’un nouvel indice aurifère à haute teneur sur son projet Lewis détenu à 100 % par Midland et situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de la ville de Chapais, en Abitibi, Québec.



Ce nouveau projet, acquis en avril 2020, consiste en 172 claims (95 km2) et couvre une position stratégique caractérisée par une flexure régionale à proximité du corridor de déformation de Guercheville-Opawica. Le projet Lewis est situé à environ 60 km au nord-ouest du gîte Nelligan détenu conjointement par Iamgold Corporation (75 %) et Vanstar Mining Resources (25 %).

Nouvel indice à haute teneur aurifère : Golden Nest

Le nouvel indice Golden Nest a rapporté en échantillons choisis deux valeurs aurifères titrant 10,2 g/t Au et 2,1 g/t Au. Ces valeurs sont situées à environ 1,1 kilomètre à l’est de l’indice Red Giant découvert en 2020 par prospection et qui avait rapporté en rainures des valeurs jusqu’à 0,35 g/t Au sur 9,0 mètres.

Ce nouvel indice aurifère à haute teneur a été découvert lors des travaux de prospection complétés durant le mois de mai 2021. Cette prospection avait comme objectif de couvrir les anomalies de polarisation provoquée (« PP ») prioritaires qui avaient été identifiées lors du levé de l’hiver 2021 et qui couvrait les extensions de la structure aurifère de Red Giant.

L’indice Golden Nest est directement associé à une anomalie de chargeabilité d’intensité moyenne (5 à 10 mv/V) qui est coïncidente avec une hausse marquée de la résistivité. La zone aurifère correspond à un petit affleurement d’une superficie d’environ 10 mètres carrés minéralisé avec de 2 à 10% de pyrite. L’anomalie PP qui est associée à cette zone aurifère peut être suivie sur au moins 400 mètres vers l’ouest. Cette zone aurifère est complètement nouvelle et n’a jamais été testée par forage par le passé.

Des travaux additionnels de décapage mécanique et de rainurage sont en cours de planification et seront complétés aussitôt que les permis nécessaires auront été obtenus.

La propriété aurifère Lewis est située à environ 60 kilomètres au nord-ouest du gîte de Nelligan qui contient des ressources présumées de 96,99 millions de tonnes à une teneur de 1,02 g/t Au pour 3,19 millions d’onces d’or (Source : Rapport technique Nelligan NI 43-101, 22 octobre 2019, préparé pour Iamgold Corp. et Vanstar Mining Resources). De plus, à environ 10 kilomètres à l’ouest de la propriété Lewis, on retrouve l’ancienne mine du Lac Shortt qui a produit historiquement 2,7 millions de tonnes à une teneur de 4,6 g/t Au (Source : MERN-SIGEOM).

Mises en garde :

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

L’épaisseur vraie des zones minéralisées intersectées par les rainures n’est pas connue avec les informations à ce jour.

La minéralisation retrouvée aux gîtes d’or Nelligan et Lac Shortt n’est pas nécessairement indicative de la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Lewis de la Société.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons du projet Lewis ont été analysés par absorption atomique (AA-23) aux laboratoires d’ALS Minerals à Val d’Or au Québec. Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires ALS de Vancouver (Colombie-Britannique).

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlan d exploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

