AGF et SAF élargissent leur partenariat de long terme

TORONTO, 19 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») annonce aujourd’hui une évolution quant à son partenariat stratégique avec SAF Group (« SAF »), après les lancements réussis de deux instruments connexes, soit la société en commandite AGF SAF Private Credit Limited Partnership et la Fiducie de crédit privé AGF SAF. Dans le cadre de ce partenariat, les investisseurs ont accès à des occasions d’investissements privés non traditionnels appuyées par l’échelle opérationnelle et la portée du réseau de distribution d’AGF, jumelées à l’expertise de SAF dans le domaine de la gestion des investissements en crédit privé.

« À la suite de la réponse remarquable de nos partenaires stratégiques au lancement de nos offres novatrices de crédit privé, nous sommes ravis d’être le fournisseur exclusif des compétences et de l’expertise en investissements de SAF au marché de détail canadien », a annoncé Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale d’AGF.

En 2014, AGF a conclu un partenariat avec SAF au regard duquel AGF agit à titre d’investisseur principal de la société en commandite Stream Asset Financial Management Limited Partnership. Subséquemment, AGF a investi dans la dette privée de l’entité ad hoc SAF Jackson, en plus de consolider sa relation, suivant le lancement de fonds de crédit privé plus tôt cette année. L’accord de distribution conclu par AGF et SAF fait en sorte que ces deux sociétés sont bien positionnées pour tirer parti de la croissance prévue du secteur des investissements en crédit privé – en réunissant l’expertise de SAF, l’un des principaux fournisseurs de capital alternatif au Canada, à la portée opérationnelle, à l’expertise, à la marque reconnue, à l’innovation en matière de produits, au service à la clientèle et à l’excellence quant au réseau de distribution d’AGF.

« Nous sommes fiers de continuer d’entretenir une relation à long terme avec AGF, et ce partenariat nous a permis de débloquer une capacité supplémentaire cruciale pour l’équipe de gestion des investissements de SAF et de tirer parti de l’échelle opérationnelle, de l’ancienneté et de la crédibilité d’une société comme AGF, a affirmé Ryan Dunfield, fondateur et chef de la direction de SAF Group. Par l’entremise de ce partenariat avec AGF, nous sommes en mesure de maximiser notre portée et d’accroître notre clientèle tout en restant concentrés sur le montage et la gestion de nos investissements et de nos sociétés en commandite, afin de permettre à nos investisseurs de réussir à long terme, alors que nous continuons d’étendre nos activités. »

Parallèlement au lancement annoncé précédemment de ces instruments, AGF et SAF ont conclu une entente définitive de même qu’un accord de distribution qui remplace l’option d’acquisition par AGF de contrats de gestion visant certains fonds SAF.

« En établissant les éléments clés du partenariat et en déterminant que SAF resterait une société indépendante axée sur l’analyse du crédit et la gestion des investissements, nous sommes parvenus à un arrangement optimal pour ces deux sociétés. Le partenariat avec l’équipe exceptionnelle de SAF représente un élément clé, alors que nous cherchons à réaliser notre vision stratégique relativement à notre plateforme d’alternatifs privés – une vision qui combine compétences et offres diverses sur plusieurs plans à une participation en tant qu’investisseur principal apportant une valeur ajoutée aux actionnaires », a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements d’AGF.

À propos de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 41 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de SAF Group

SAF Group (« SAF »), fondée en 2014, est l’un des principaux fournisseurs de capital alternatif au Canada, spécialisé dans les produits financiers sur mesure. Son engagement représente, à ce jour, plus de 2 milliards de dollars d’investissements dans le cadre de plus de 40 transactions. L’équipe chargée du crédit au sein de SAF gère des actifs dans des secteurs à forte intensité de capital qui peuvent être adaptés à d’autres secteurs.

SAF Group, qui compte plus de 30 professionnels répartis dans des bureaux à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, s’appuie sur une équipe de spécialistes du secteur des ressources, de même que sur ses propres équipes de recherche et d’exploitation, ainsi que sur un réseau important de professionnels de l’investissement, pour offrir des solutions souples de capital à long terme à des entreprises publiques et privées, tout en procurant aux investisseurs des rendements stables et attrayants, qui sont rajustés en fonction du risque.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com