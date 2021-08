Larry Kaumeyer sera le prochain chef de la direction de Canards Illimités Canada

English French

MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 19 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC), qui est l’un des plus importants et anciens organismes de conservation du pays, annonce aujourd’hui que Larry Kaumeyer deviendra son prochain chef de la direction à l’automne.



« J’ai toujours été un ardent supporteur de Canards Illimités Canada. C’est pour moi un honneur de faire partie d’une équipe qui laisse sur le territoire une empreinte aussi significative et tangible, a déclaré M. Kaumeyer. J’ai hâte de participer à la continuité de ce succès. »

M. Kaumeyer a passé sa petite enfance sur une ferme d’élevage non loin de Calgary en Alberta, où il s’est découvert une passion pour la nature et le plein air. Dans les dernières dizaines d’années, il a exercé des fonctions de direction dans les secteurs de l’énergie et de la finance, en faisant du bénévolat auprès d’organismes conservationnistes à but non lucratif. Aujourd’hui, il est bien connu comme premier conseiller stratégique du gouvernement de l’Alberta, où il s’est consacré à la conservation en collaborant à la mise au point de nombreuses politiques environnementales et climatiques à caractère scientifique, en nouant des liens étroits avec d’influents membres de la classe politique dans tous les partis et des partenariats avec des dirigeants de l’industrie dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de la foresterie afin de promouvoir les efforts de développement durable.

« Il s’agit d’un moment décisif dans notre effort collectif de maîtrise des effets du changement climatique et de protection de nos ressources naturelles et de nos habitats fauniques, a fait savoir M. Kaumeyer. Je suis fier et flatté de prendre la tête de l’équipe de Canards Illimités Canada et de collaborer avec nos partenaires dans les industries et les secteurs d’activité afin de produire les résultats positifs pour nos lieux naturels — et pour les collectivités qui en dépendent. »

Jusqu’à maintenant, CIC a conservé plus de 2,6 millions d’hectares d’un océan à l’autre grâce à ses programmes d’aménagement de l’habitat, en plus d’orienter favorablement l’aménagement de 79 millions d’hectares de plus grâce à des partenariats et à des efforts d’intérêt public. L’organisme est guidé par son équipe interne de scientifiques conservationnistes, qui sont dans le monde entier des chefs de file dans la biologie des milieux humides de la sauvagine et dans l’écologie. CIC mène aussi des programmes d’éducation primés, destinés à apporter aux prochaines générations les outils et les connaissances qui leur permettront de devenir les conservationnistes de demain.

« À l’heure où nous rehaussons l’envergure de nos efforts de conservation afin de préserver et de restaurer une plus grande superficie de milieux humides et d’habitats des prairies et de contribuer à la réalisation des objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques et dans la biodiversité, les compétences de dirigeant de Larry, son expérience dans l’industrie et sa propension à nouer des relations seront décisives pour la continuité de notre succès », a affirmé Kevin Harris, président de CIC.

M. Kaumeyer entrera au service de CIC le 4 octobre 2021. Karla Guyn, actuellement chef de la direction de CIC, continuera d’exercer ses fonctions pour participer à la transition jusqu’à son départ à la retraite, à la fin d’octobre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.canards.ca.



Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif, des propriétaires fonciers et les peuples autochtones, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement.

Renseignements :

Ashley Lewis

Spécialiste principale des communications

Canards Illimités Canada

media@ducks.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f4f9dcd-d5f2-4617-b461-0732767b9253