SIKA VERKAUFT EUROPÄISCHES INDUSTRIAL COATINGS-GESCHÄFT

Sika verkauft ihr europäisches Geschäft für Industriebeschichtungen, mit Sitz in Deutschland, an die amerikanische Sherwin-Williams Company, den weltweit führenden Anbieter von industriellen Farben und Beschichtungen. Für 2020 erzielte die Geschäftssparte einen Umsatz von CHF 75 Millionen. Das Closing ist für Anfang 2022 vorgesehen.

Sika hat die strategische Entscheidung getroffen, ihr europäisches Geschäft für Industriebeschichtungen zu veräussern. Der Bereich bietet ein breites Portfolio innovativer Produkte und Lösungen an, die hauptsächlich an spezialisierte Kundengruppen verkauft werden, wie Stahlbauunternehmen oder Anbieter, die sich auf Korrosionsschutz spezialisiert haben. Auf Konzernebene bietet dieses Geschäft wenig Synergiepotenzial, die Sparte ist daher ein Nischengeschäft innerhalb der Sika Gruppe. Die Transaktion umfasst das europäische Geschäft für Industriebeschichtungen mit dem Hauptstandort und Produktionswerk in Vaihingen, Deutschland. Das Produktportfolio beinhaltet Korrosions- und Brandschutzbeschichtungen, die hauptsächlich in Deutschland, der Schweiz, Polen und Österreich vertrieben werden.

Sika ist überzeugt, mit Sherwin-Williams den richtigen langfristigen Eigentümer für das europäische Geschäft für Industriebeschichtungen gefunden zu haben. Industriebeschichtungen gehören zur Kernkompetenz von Sherwin-Williams. Mit dem akquirierten Geschäft bietet sich dem Unternehmen eine wichtige strategische Chance zur Förderung des Wachstums und zum Ausbau seiner Markstellung in Europa.

Ivo Schädler, Regionalmanager EMEA: „Für Sika war es sehr wichtig, einen geeigneten strategischen Eigentümer für das europäische Geschäft für Industriebeschichtungen zu finden, der auch in Zukunft in die Weiterentwicklung der Produkte und die Weiterbildung der Mitarbeitenden investiert. Die Kunden ihrerseits können weiterhin auf erstklassige Produkte und einen verlässlichen technischen Support zählen. Sherwin-Williams ist ein führendes, expandierendes Unternehmen mit strategischem Fokus auf die Bereiche Farben und Beschichtungen. Innerhalb dieser Organisation bieten sich dem Geschäftsbereich Industrial Coatings und seinen Mitarbeitenden die idealen Voraussetzungen, um ihr volles Potenzial zu entfalten.“

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25’000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von CHF 7.88 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung