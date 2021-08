TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q2 2021

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 98/2021

Tvis, 20. August 2021

Kvartalsrapport Q2 2021 (1. april – 30. juni)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2020)

Fortsat signifikant vækst i 2. kvartal og finansielle forventninger justeret op.

CEO Torben Paulin:

“Vores stærke omsætningsvækst fortsatte med en vækst på 11,7% til DKK 291 millioner i kvartalet. Den organiske vækst var endnu højere på 14%, hvis vi tager højde for den negative indvirkning af frasalget af Svane Køkkenet butikken i København. Omsætningsvæksten var drevet af alle vore fire brands, og vi så den største vækstrate i vores DIY-segment (Nettoline og kitchn.dk).

Indtjeningen fortsatte også med at stige, justeret EBIT steg med 8,6% fra DKK 40,6 millioner i 2. kvartal 2020 til DKK 44,1 millioner i dette kvartal.

Vi ser et marked med fortsat god efterspørgsel fra vores kunder, men også med øget pres på råvarepriser og udfordringer med stabil tilgængelighed af råvarer, som medfører højere omkostninger.

Baseret på den positive udvikling i første halvdel af året og de nuværende markedsvilkår, justerer vi vores finansielle forventninger. Vi estimerer nu en omsætning for 2021 i intervallet DKK 1.090-1.120 millioner, mens justeret EBIT forventes at nå imellem DKK 148 millioner og 162 millioner.”

Finansielle nøgletal 1. kvartal 2021

Omsætningen blev DKK 290,7 millioner (DKK 260,2 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 11,7%.

Justeret EBITDA DKK 47,7 millioner (DKK 45,9 millioner). Justeret EBITDA margin var 16,4% (17,6%).

Justeret EBIT steg med DKK 3,5 millioner til DKK 44,1 millioner (DKK 40,6 millioner). Justeret EBIT-margin var 15,2% (15,6%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 1,5 million (DKK 1,0 million). Engangsposter inkluderede omkostninger relateret til Covid-19 forholdsregler.

EBIT steg DKK 3,0 millioner til DKK 42,6 millioner (DKK 39,6 millioner) svarende til en EBIT-margin på 14,6% (15,2%).

Periodens resultat steg med DKK 1,8 millioner til DKK 31,9 millioner (DKK 30,1 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 52,2 millioner (DKK 68,6 millioner).

Cash conversion ratio var 71,5% (101,8%).

Finansielle nøgletal 1. halvår 2021

Omsætningen blev DKK 571,8 millioner (DKK 514,4 millioner) svarende til en omsætningsvækst på 11,2%.

Justeret EBITDA DKK 85,4 millioner (DKK 80,9 millioner). Justeret EBITDA margin var 14,9% (15,7%).

Justeret EBIT steg med DKK 6,7 millioner til DKK 77,0 millioner (DKK 70,3 millioner). Justeret EBIT-margin var 13,5% (13,7%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 2,8 millioner (DKK 1,0 millioner).

EBIT steg DKK 4,9 millioner til DKK 74,2 millioner (DKK 69,3 millioner) svarende til en EBIT-margin på 13,0% (13,5%).

Periodens resultat steg med DKK 3,8 millioner til DKK 56,6 millioner (DKK 52,8 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 27,6 millioner (DKK 46,3 millioner).

Finansielle forventninger for regnskabsåret 2021 er en omsætning i intervallet DKK 1.090-1.120 millioner (før DKK 1.040-1.100 millioner) og justeret EBIT i intervallet DKK 148-162 millioner (før DKK 145-160 millioner).

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skan-dinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uaf-hængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Cele-bert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

