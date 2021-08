Finnish Swedish English

Aktia Bank Abp

Pressmeddelande

20.8.2021 kl. 10.00

Inbjudan till Aktias kapitalmarknadsdag 2021

Aktia inbjuder investerare, analytiker samt representanter för banker och media till Aktias virtuella kapitalmarknadsdag som arrangeras onsdagen den 8 september 2021 kl. 9.00. Tillställningen slutar cirka kl. 12.00.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Aktias ledning att ge aktuell information om bolagets affärsverksamhet, strategi och verksamhetsmiljö samt presentera bolagets ekonomiska utveckling. Tillställningen hålls på engelska.

I evenemanget medverkar:

Mikko Ayub, verkställande direktör

Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör

Perttu Purhonen, direktör, Kapitalförvaltning

Anssi Huhta, direktör, Bankverksamhet

Markus Lindqvist, hållbarhetsdirektör





Presentationerna under kapitalmarknadsdagen kan ses via en direkt webcast-sändning eller via en inspelning efter evenemanget på adressen https://aktia.videosync.fi/2021-09-08-cmd/. Frågor kan ställas skriftligt under den direkta webcast-sändningen. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com när evenemanget inleds.

Mera information:

Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.6.2021 till 15,6 miljarder euro och balansomslutningen till 11,2 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.