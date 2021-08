Kallelse till extra bolagsstämma i Saniona AB för val av ny styrelseledamot

English Swedish

PRESSMEDDELANDE

20 augusti 2021

Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 september 2021.



Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 16 september 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska:

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 september 2021; och

ha anmält sitt deltagande senast onsdagen den 15 september 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 10 september 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida ( www.saniona.com ). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Saniona AB, Smedeland 26B, DK-2600 Glostrup, Danmark. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till CLO@saniona.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida ( www. saniona.com ). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

7. Val av ny styrelseledamot.

8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.

9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås John Haurum, representerande New Leaf Ventures, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Vid årsstämman den 26 maj 2021 beslutades det att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 7: Val av ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 26 maj 2021 beslutades att omvälja J. Donald deBethizy, Jørgen Drejer, Anna Ljung, Edward C. Saltzman och Carl Johan Sundberg som ordinarie styrelseledamöter samt att J. Donald deBethizy omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår nu att Robert E. Hoffman väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2021.

Robert E. Hoffman (född 1965) är en erfaren finansiell företagsledare och styrelseledamot med nära 30 års erfarenhet och insatser inom redovisning, finans, kapitalanskaffning, strategisk planering, bolagsstyrning, investerarrelationer och ledarskap. Hoffman är för närvarande styrelseledamot i tre publika bolag med marknadsvärden mellan 30 miljoner USD och 300 miljoner USD (ASLAN Pharmaceuticals – Nasdaq: ASLN, Kintara Therapeutics – Nasdaq: KTRA, och Antibe Therapeutics – TSX: ATE), som styrelseordförande i en av styrelserna och som finansiell expert i de övriga styrelserna. Hoffman är också styrelseledamot i Association of Bioscience Financial Officers och FibroBiologics, Inc., ett privat bioteknikbolag. I sin senaste operativa roll var Hoffman CFO i San Diego-baserade Heron Pharmaceuticals, en Nasdaqnoterad läkemedelstillverkare i kommersiell fas som arbetar med behandling av akut smärta. Under sin tid på Heron anskaffade företaget mer än 650 miljoner USD och lanserade sitt andra kommersiella läkemedel. Hoffmans karriär i biotekniksektorn började 1997 på Arena Pharmaceuticals där han ingick i det grundande ledningsteamet och sedan avancerade till att bli bolagets CFO, en position som han innehade i tio år. Under tiden på Arena var han involverade i företagets börsnotering och finansieringar, vilka inbringade mer än 1,5 miljarder USD. Hoffman var finansiellt ansvarig i två av Arenas förvärv, inklusive en schweizisk produktionsanläggning som han blev VD för i samband med att förvärvet avslutades. Hoffman var även rådgivare till Financial Accounting Standard Board (FASB) i tio år (2010 till 2020) som ger råd till USA:s bokföringsorganisationer avseende uppkomna frågor och nya finansiella riktlinjer. Som en grundare av Day For Change, en ideell organisation som hjälper underprivilegierade och utsatta barn i San Diego, har Hoffman varit dess styrelseledamot i 20 år. Hoffman erhöll sin BBA i redovisning från St. Bonaventure University och är en licenserad CPA (inaktiv) i delstaten Kalifornien.

Robert E. Hoffman bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Robert E. Hoffman äger inte några aktier i Saniona.

I det fall Hoffman väljs som styrelseledamot, avser styrelsen att välja Robert E. Hoffman som ordförande i revisionsutskottet.

Punkt 8: Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 26 maj 2021 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden, med 250 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av Saniona eller något av dess dotterbolag och ytterligare 140 000 kronor till varje styrelseledamot som är bosatt i Nordamerika. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 120 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, med 60 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet och med 60 000 kronor till varje ledamot i ersättningsutskottet, dock att arvode för utskottsarbete inte ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av Saniona eller något av dess dotterbolag.

Med anledning av att valberedningen, enligt punkterna 6-7, föreslår att en ny styrelseledamot ska väljas föreslår nu valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till Robert E. Hoffman för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 390 000 kronor, varav 140 000 kronor avser det ytterligare arvode som utgår till varje styrelseledamot som är bosatt i Nordamerika). Därutöver föreslår valberedningen att ett separat arvode om 80 000 kronor ska utgå till Robert E. Hoffman i egenskap av ordförande för revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 120 000 kronor).

Aktieägares rätt till information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till CLO@saniona.com eller via post till Saniona AB, Smedeland 26B, DK-2600 Glostrup, Danmark, senast måndagen den 6 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast lördagen den 11 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut är inkluderade i denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande avseende sina förslag till beslut samt övriga handlingar inför stämman framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Smedeland 26B, DK-2600 Glostrup, Danmark och på bolagets hemsida (www.saniona.com) senast från och med tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 62 385 677 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Malmö i augusti 2021

Saniona AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Kommunikationschef, Saniona. Tel: + 1 (781) 810-9227. Email: trista.morrison@saniona.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 14.00.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Läkemedelskandidaten SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903, mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar, avanceras i preklinisk utveckling. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

