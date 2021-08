SalMar - Invitasjon til presentasjon av resultater for andre kvartal 2021

English Norwegian

SalMar presenterer resultater for andre kvartal 2021 torsdag 26. august 2021 klokken 12:00 i auditoriet ved Sparebank 1 SMN sine lokaler i Søndre Gate 4 i Trondheim.

Som følge av at Aquanor arrangeres i Trondheim vil SalMar avholde presentasjonen i auditoriet ved Sparebank 1 SMN sine lokaler. Gitt gjeldende smittebegrensede tiltak som følge av Covid-19 vil det være begrenset antall plasser. For påmelding, ta kontakt med corporateaccess@sb1markets.no .

SalMars presentasjon vil også kunne følges på norsk webcast som vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.salmar.no , fra 12:00. Det vil være mulig å sende inn spørsmål under presentasjonen. Engelsk webcast (opptak) vil være tilgjengelig fra 14:00 på selskapets hjemmeside.

Konsernsjef Gustav Witzøe og CFO & COO Trine Sæther Romuld vil være tilstede fra selskapet.

Resultatene offentliggjøres klokken 06:30 på selskapets hjemmeside, www.salmar.no og på Oslo Børs Nyhetssider www.newsweb.no .

Klokken 11:00 CEST samme dag vil også datterselskapet til SalMar, Icelandic Salmon AS, avholde sin presentasjon for første halvår 2021 via webcast fra Island. Webcasten vil være tilgjengelig fra selskapets hjemmeside www.arnarlax.is .

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tel: +47 936 30 449

Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12