COMMUNIQUE DE PRESSE

New Delhi, le 20 aout 2021

VELCAN HOLDINGS : SUSPENSION DES PROJETS INDIENS

Velcan Holdings annonce que le gouvernement de l'Arunachal Pradesh (GoAP) a refusé d'envisager des amendements essentiels aux accords de concession de ses projets hydroélectriques indiens. En conséquence, les projets ne sont pas en mesure d'avancer et la société a décidé de les suspendre. La société recherchera un partenaire majoritaire pour reprendre les projets et se concentrera sur la gestion de son portefeuille global d'actifs financiers minoritaires.

Les principales dispositions en question concernent les capacités installées allouées, les frais administratifs, les délais de développement, les conditions dans lesquelles Velcan Holdings serait obligé de démarrer les constructions des projets, les obligations des deux parties, et l'augmentation de l’électricité gratuite au GoAP en échange du retrait de sa participation potentielle au capital des projets. Après plusieurs années de négociation, le GoAP n'a donné son accord que sur ce dernier point, alors que Velcan Holdings considère que le GoAP n'avait initialement aucun droit à une quelconque participation au capital des projets.

Les contrats de concession constituent la pierre angulaire des projets car ils sont la base de toutes les licences et autorisations techniques et environnementales, et la base du développement ultérieur des projets, y compris de leur financement bancaire. En l'absence des modifications susmentionnées, notamment en ce qui concerne les capacités et les délais alloués, les contrats de concession actuels sont inadéquats et les agréments technico-économiques (Techno-Economic Clearance) accordés par le gouvernement indien en 2015 ne sont techniquement plus valables, car leur renouvellement dépend de l'amendement des contrats de concession.

Cela s'ajoute aux nombreuses impasses rencontrées par les projets au cours des 3 dernières années concernant les activités essentielles de développement qui dépendent principalement des gouvernements (central et local), tels que les retards dans les infrastructures routières, l'incapacité du GoAP à faire des progrès significatifs dans l’acquisitions des terrains et l'incapacité des sociétés de distribution d'électricité à signer des contrats d'achat d'électricité à long terme bankable (le statut des projets est détaillé dans le rapport annuel disponible sur www.velcan.lu).

En conséquence, Velcan Holdings n’est plus en mesure poursuivre le développement des projets et a décidé de suspendre l'ensemble de ses opérations indiennes. Le bureau du Groupe à New Delhi ainsi que les bureaux sur site seront fermés d'ici la fin du troisième trimestre 2021. Le Groupe continuera de suivre l'évolution du marché indien de l'hydroélectricité et recherchera un partenaire majoritaire pour reprendre les projets et les activités de développement.

Une provision complémentaire de 7,4 millions d'euros (50%) au 1er semestre 2021 sera comptabilisée sur la valeur incorporelle des projets indiens, en complément des provisions précédemment constituées. Compte tenu des provisions précédemment comptabilisées, cela portera la provision totale à 14,5 millions d'euros (100%).

Le bilan de Velcan Holdings sera désormais constitué exclusivement de participations financières minoritaires (à l'exception de sa participation historique dans l'usine Rodeio Bonito au Brésil).

A propos de Velcan :

Velcan Holdings est un holding d'investissement basé au Luxembourg et fondé en 2005, gérant un portefeuille mondial d'actifs financiers, en se concentrant sur les investissements minoritaires, à ce jour principalement cotés.

Le siège de Velcan Holdings est à Luxembourg, avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à Maurice.

La société a été lancée il y a plus de 15 ans par son actionnaire de référence, LHP SA, détenu par l'équipe dirigeante de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est coté sur le marché Euro MTF au Luxembourg (Ticker VLCN / ISIN FR0010245803).

Velcan Holdings n'a jamais effectué d'offre publique au sens de la directive 2003/71 / CE du Parlement européen et du Conseil.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L’attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les performances futures du groupe.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans aucun autre pays.

