COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben entre en négociation exclusive avec HF Company en vue de l’acquisition de Metronic

Communiqué de presse

Lesquin, 20 août 2021, 18h00

Bigben entre en négociation exclusive avec

HF Company en vue de l’acquisition de Metronic

(pôle Home Digital Life de HF Company)





Bigben annonce être entré en négociation exclusive avec le Groupe HF Company en vue du rachat de sa filiale METRONIC. METRONIC, leader européen du traitement de l’image et spécialisée dans l’univers connecté de l’audio-vidéo viendrait rejoindre le Pôle Audio Telco de Bigben. Cette nouvelle opération stratégique permettrait ainsi à Bigben de renforcer son Pôle Audio Telco avec pour ambition d’exploiter de nouveaux marchés et territoires.

METRONIC, un positionnement fort dans l’audio-vidéo connecté

METRONIC est une filiale du Groupe HF COMPANY dont les actions sont admises à la négociation sur Euronext Paris (en cours de transfert vers Euronext Growth).

HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de METRONIC (France) et de ses filiales italienne et espagnole. Celui-ci avait réalisé un chiffre d’affaires de 24 M€ et un EBITDA de 1,9 M€ au 31 décembre 2020.

Créé en 1987 par Yves Bouget, METRONIC est une entreprise reconnue qui a développé de nombreux produits novateurs.

METRONIC conçoit et distribue des produits innovants permettant la diffusion et la réception de l’image dans l’habitat (accessoires TV et audio, amplificateurs, décodeurs, connectique, casques, enceintes, etc.) ainsi que des accessoires de téléphonie et des produits audio. Les produits de la marque METRONIC sont distribués en Europe via des canaux diversifiés, y compris les plus grandes enseignes nationales dans chaque pays.

Installé en France à Tours, en Espagne à Barcelone et en Italie à Milan, METRONIC compte environ 90 collaborateurs.

De nombreuses synergies entre les deux entités

En procédant au rachat de METRONIC, le Groupe Bigben ajouterait un acteur de renom à son portefeuille qui contribuerait fortement à développer son activité Audio/Telco notamment vers la clientèle professionnelle (BtoB).

Cette opération offrirait ainsi au Pôle Audio/Telco du Groupe Bigben un nouveau vecteur de croissance et présenterait de nombreuses synergies :

Complémentarité des gammes et des réseaux de distribution

Référencements dans des canaux encore peu exploités par Bigben (marchés BtoB, grandes surfaces de bricolage...)

Accélération du développement international en particulier sur l’Italie et l’Espagne grâce aux filiales dédiées

Solidité bilancielle du Pôle Audio Telco de Bigben renforcée par les actifs de METRONIC.

M. Eric Tabone, actuel Président de METRONIC, continuerait à diriger METRONIC en jouissant d’une grande autonomie afin de pouvoir poursuivre et accélérer la stratégie de développement actuelle de METRONIC.

Une nouvelle étape pour devenir l’un des acteurs majeurs européens Audio Telco

Conformément à l’engagement que Bigben avait pris auprès de ses actionnaires en février 2021 lors de l’émission de son emprunt obligataire qui lui avait permis de lever 87,3 M€, Bigben confirmerait avec le rachat de METRONIC sa stratégie de croissance externe.

En accueillant METRONIC, acteur réputé de l’industrie Audio Telco, en son sein, Bigben poserait ainsi les jalons pour concrétiser son ambition de devenir un des acteurs majeurs européens de l’Audio Telco.

Modalités de l’opération

Le 20 août 2021, Bigben Interactive et le Groupe HF Company sont entrées en négociation exclusive en vue du rachat du Pôle Home digital Life de HF Company constitué de METRONIC (France) et de ses filiales italienne et espagnole.

Le prix de transaction, intégralement versé en numéraire, serait de l’ordre de 12,0 M€ pour 100 % du capital et des droits de vote de METRONIC.

Deux compléments de prix plafonnés pourraient être versés en numéraire en 2023 et 2024 dans la limite d’un montant global cumulé de 4,0 M €.

Le Conseil d’Administration du Groupe HF Company a d’ores et déjà validé ce projet qui sera soumis à l’approbation de ses actionnaires lors d’une assemblée générale devant se réunir d’ici le début du mois d’octobre 2021.

Le Conseil d’Administration de Bigben Interactive a approuvé l’entrée en négociation exclusive avec HF Company ainsi que les principes de l’opération et se réunira à nouveau au moment de la conclusion définitive de l’opération.

La réalisation définitive de la transaction, prévue intervenir début octobre 2021, reste soumise aux conditions suspensives usuelles en vigueur pour ce type d’opération.

Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







