Der er dags dato konstateret rygter i markedet om, at F.C. København påtænker at sælge fodboldspilleren Mohammed Daramy til hollandske AFC Ajax.

Mohammed Daramy har meddelt, at han ikke ønsker at skifte til Club Brugge NV og forhandlingerne mellem F.C. København og Club Brugge NV er derfor bragt til ophør.

F.C. København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Mohammed Daramy fra hollandske AFC Ajax. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået.

PARKEN Sport & Entertainment A/S har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer. Såfremt en endelig aftale måtte blive indgået, vil der blive udsendt selskabsmeddelelse herom.

