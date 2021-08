Green Impact Ventures A/S suspenderer udmeldte forventninger

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 77

Vejle, den 23. august 2021

Grundet den langvarige handelssuspension af Green Impact Ventures A/S´s jf. selskabsmeddelelse nr. 76, som i væsentlig omfang har skadet selskabets muligheder for normal drift, suspenderes de udmeldte omsætnings- og salgsforventninger for 2021 og 2022 jf. selskabsmeddelelse nr. 65.



Endvidere suspenderes de udmeldte forventninger om børsintroduktion af datterselskaberne Aquaturu A/S og Watgen Medical A/S jf. selskabsmeddelelse nr. 39 og 43.





Om Green Impact Ventures A/S

Green Impact Ventures A/S er en teknologi-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi. Green Impact Ventures A/S er hovedaktionær i teknologiselskaberne Waturu ApS (vandvarmer), Watgen Medical A/S (medico) samt i Aquaturu A/S (akvakultur).

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Green Impact Ventures A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

CDI GLOBAL ApS

Per Vestergaard

Direktør/CEO

Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000 Aalborg Denmark

T +4598110055, M +4521764317, E pva@cdiglobal.dk

Hjemmeside: www.cdiglobal.dk

Hjemmesiden: www.greenimpactventures.com

www.greenimpactventures.com/investor

www.linkedin.com/company/greenimpactventures/

www.facebook.com/greenimpactventures/