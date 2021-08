Sewlskabsmeddelelse 11/2021

English Danish

23. august 2021

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Salg af den resterende flåde.

Som meddelt i Selskabsmeddelelserne 11/2020, 10/2021 og i Årsrapporten for 2020 har der været ført omfattende forhandlinger med potentielle fusionspartnere og Koncernens långivere for at sikre Koncernens langsigtede levedygtighed. Forhandlingerne er beklageligvis strandet, og i henhold til Koncernens aftale med långiverne har selskabets ledelse igangsat salget af de resterende tre skibe på normal vis. Grundet volatiliteten i købs- og salgsmarkedet for disse typer skibe er det sandsynligt at en yderligere nedskrivning af skibenes bogførte værdier i størrelsesordenen USD 4–5 million realiseres i regnskabsåret

Sideløbende hermed har Bestyrelsen indledt en dialog med Koncernens forskellige stakeholders til sikring af en forsvarlig og ordentlig nedlukning af Koncernen.





