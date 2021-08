Halvårsrapport 2021

• Basisindtjeningen før nedskrivninger for 1. halvår 2021 udgør 118,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,4 mio. kr.

• Stigningen skyldes en stor kundeaktivitet inden for boligfinansiering og investering samt kundetilgang.

• Nedskrivninger på udlån m.v. udgør en indtægt på 1,8 mio. kr. for halvåret. Skøn over effekten af COVID-19 er fastholdt uændret trods forbedret kreditkvalitet.

• Beholdningsresultatet udgør 0,0 mio. kr.

• Periodens resultat før skat på 120,0 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 11,4 %.

• Likviditetsdækningen (LCR) udgør 487,5 %.

• Kapitalprocent på 20,4.

• Ledelsen forventer et resultat efter skat for 2021 i niveauet 150-180 mio. kr.

