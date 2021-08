LHV aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

English Estonian

Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud ja aktsionäridele ka video teel üle kantud AS-i LHV Group (Grupp) aktsionäride erakorraline üldkoosolek kinnitas aktsiakapitali suurendamise otsuse.

Üldkoosolekul osales kokku 1484 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 20 437 465 häält, mis moodustavad 70,18% kõigist aktsiatega määratud häältest. Neist 1445 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 993 954 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 2. augustil 2021 börsi infosüsteemis, LHV kodulehel ning teade ilmus sama kuupäeva päevalehes Eesti Päevaleht.

Grupi aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Aktsiakapitali suurendamine

Üldkoosolek otsusas suurendada Grupi aktsiakapitali 25,340,000 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

emiteerida 905 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 023 873 eurot; aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 1 euro ning ülekurss alampiiriga 27 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks; uute aktsiate märkimisel on lubatud osaleda üksnes Grupi aktsionäridel, kellel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 8. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga; Grupi aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimispäeva seisuga antakse iga olemasoleva 33 (kolmekümne kolme) aktsia kohta üks (1) märkimise eesõigus. Iga uue aktsia märkimiseks on vajalik omada ühte (1) märkimise eesõigust. Kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid, ümardatakse märgitavate aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni. Uute aktsiate jaotamise täpsed põhimõtted sätestatakse enne pakkumise algust avaldatavas avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis („Prospekt“); aktsiate märkimise eesõigustega kauplemine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 27. september 2021; uusi aktsiad jaotatakse üksnes isikutele, kellele kuuluvad aktsiate märkimise eesõigused 29. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. uute aktsiate märkimine ja tasumine toimub vastavalt Prospektis märgitud korrale ajavahemikul 15. september 2021 kuni 29. september 2021; uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv); juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Grupi nõukogu. Liigmärgitud aktsiate tühistamise otsustab Grupi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Grupi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uute aktsiate jaotuse täpsed põhimõtted sätestatakse Prospektis; uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2021. aasta majandusaastast.

Poolthääli: 20 415 970 häält (99,89% koosolekul esindatud häältest)

Vastuhääli: 3936 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletuid: 17 453 häält (0,09% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

Kõigi Grupi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega on põhjalikumalt võimalik tutvuda LHV kodulehel (https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#23.08.2021). Sealsamas tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes kättesaadavaks ka üldkoosoleku protokoll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 5020786

E-post: priit.rum@lhv.ee