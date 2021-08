Avis aux médias : La présidente Bea Bruske lance la tournée électorale pancanadienne du Congrès du travail du Canada à St. John’s

English French

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 23 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente Bea Bruske lancera la tournée électorale du Congrès du travail du Canada à St. John’s et traversera le pays les quatre prochaines semaines pour appuyer les candidats et candidates qui mettent l’accent sur une relance axée sur les travailleurs et travailleuses.



Le mardi 24 août, Mme Bruske se joindra à la Fédération de travail de Terre-Neuve-et-Labrador pour faire du porte-à-porte en soutien à la candidate néo-démocrate Mary Shortall.

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les inégalités existantes au Canada. L’élection fédérale permet de décider qui peut mener une relance qui ne laisse personne pour compte. Les travailleurs et travailleuses nous ont maintenus à flot pendant cette période incroyablement difficile en permettant de nous garder nourris, en santé, logés et soutenus. Nous devons maintenant nous assurer que la relance soit axée sur l’atténuation des inégalités et des emplois décents pour tous », déclare Mme Bruske.

Maintenant que l’élection fédérale a été déclenchée, les syndicats du Canada croient qu’il est essentiel d’interpeller les candidats et candidates de partout au pays pour qu’ils s’engagent à une relance équitable qui fait en sorte que les travailleurs et travailleuses ne sont pas laissés pour compte. La pandémie a non seulement révélé à quel point le personnel de première ligne permet de faire tourner notre pays, mais aussi à quel point les travailleurs et travailleuses ont de la difficulté à joindre les deux bouts et payer leur logement, leur épicerie ou les médicaments nécessaires s’ils deviennent malades.

« Les syndicats du Canada appuient les candidats et candidates qui se sont engagés à créer de bons emplois qui offrent des salaires décents, des avantages sociaux et une voie vers la syndicalisation. Des candidats et candidates qui croient qu’il faut renforcer le système de santé public en y ajoutant une assurance-médicaments universelle et mettre le filet de sécurité social à l’abri des désastres grâce à des investissements dans les services de garde à l’enfance et le logement abordable. »

Pour en savoir plus, consultez le site plancanadien.ca.

Quoi : Porte-à-porte de quartier en appui à la candidate néo-démocrate pour St. John’s-Est, Mary Shortall Où : À partir du 330, place Portugal Cove Quand : Le mardi 24 août à 17 h 30 Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Coordonnées :

Chantal St. Denis

cell. 613-355-1962

media@clcctc.ca