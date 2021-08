English Norwegian

Havila Shipping har forlenget kontrakten med Nexans for Havila Phoenix med 100 dager, pluss 40 dager opsjon for ytterligere forlengelse.

Kontrakten vil holde Havila Phoenix på oppdrag for Nexans fram til februar 2022.

I deler av kontraktsforlengelsen leier Nexans også T3200 Trencher som opereres fra fartøyet.

Kontakt:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12