Aptean kondigt Food and Beverage 2021 Global Symposium aan

ALPHARETTA, Ga., Aug. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean , wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, kondigt het programma aan voor het aanstaande Food and Beverage 2021 Global Symposium. Het virtuele evenement, dat op 5 oktober 2021 plaatsvindt, richt zich op hoe trends op het gebied van data, innovatie, duurzaamheid en de mens de basis vormen van de toekomst voor de voedsel- en drankenindustrie.



De key-note spreker van het event is Danielle Gould, oprichter en CEO van Food+Tech Connect. Zij vertelt meer over de bewuste consument en het creëren van een cultuur van duurzame innovatie. Deelnemers van het evenement ontvangen tevens een ​​trendrapport met de resultaten van een nieuw, eigen onderzoek. Het rapport gaat in op hoe digitale transformatie de manier waarop voedsel- en drankenbedrijven data gebruiken om hun producten, productiviteit en efficiëntie te verbeteren, snel verandert. Het wereldwijde onderzoeksbureau IDC heeft in opdracht van Aptean het onderzoek uitgevoerd. Kevin Prouty, Group Vice President bij IDC, presenteert tijdens het symposium nieuwe inzichten en statistieken die relevant zijn voor alle deelnemers.

"Als marktleider in het creëren van software voor specifieke industrieën, erkent Aptean dat de voedsel- en drankenindustrie unieke technologische behoeften heeft", zegt TVN Reddy, Chief Executive Officer van Aptean. "De druk op de industrie om verse, gezonde en betaalbare producten op een duurzame manier te leveren is nog nooit zo groot geweest. Het samenbrengen van experts om ideeën en best practices uit te wisselen, is van cruciaal belang in deze dynamische en uitdagende markt."

Dit is het tweede jaar dat Aptean toonaangevende bedrijven uit de voedsel- en drankenindustrie samenbrengt om in te gaan op de belangrijkste trends en hoe technologie kan helpen in te spelen op de veranderende behoeften in de voedselproductie.

Registreren voor het Aptean Food and Beverage 2021 Global Symposium kan hier.

Over Aptean

Aptean is een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische software oplossingen, met onder andere een volledige focus op de voedingsmiddelenindustrie. Met zowel cloud- als on-premise implementatieopties helpen de producten, services en expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om te schalen en succesvol te zijn. Aptean heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Bezoek www.aptean.com voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen.

Aptean is a trademark of Aptean, Inc. All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

