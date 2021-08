MONTRÉAL, 23 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce week-end, le vélo sera la vedette dans les rues de la métropole! Présenté par Les Producteurs de lait du Québec, en collaboration avec Desjardins, le Festival Go vélo Montréal est de retour avec la présentation des versions inédites du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal. Deux rendez-vous pour célébrer la rentrée à vélo et, surtout, partager le plaisir de rouler ensemble dans les rues sans autos!

Pour Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec, « Montréal aura droit cette année non pas à 1, mais à 2 défilés... de cyclistes au Tour la Nuit et au Tour de l’Île, les plus belles fêtes en mouvement de la métropole. Avec ses 6000 cyclistes, le Tour la Nuit affiche déjà complet. Il est encore temps toutefois de s’inscrire au Tour de l’Île de Montréal qui aura lieu dimanche prochain. Comme c’est gratuit pour les 12 ans et moins (10 $ pour les 13-17 ans), voilà une belle activité à faire en famille ou entre amis en roulant les 33 km du Tour. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer le vélo tous ensemble! »

L’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau – porte-parole du Festival Go vélo Montréal – sera également de la fête ce dimanche pour rouler le Tour de l’Île de Montréal. « À GO, je vous donne rendez-vous pour le seul dimanche de l'année où les rues appartiennent aux vélos. Et pour tous ceux et celles qui résident en bordure du parcours, joignez-vous à la fête en sortant vos instruments de musique, vos casseroles et vos cuillères pour célébrer l’été, la rentrée et le vélo! J’ai bien hâte de rouler avec vous et de découvrir Montréal au rythme du vélo ».

Pour s’inscrire au Tour de l’Île de Montréal

Il est possible de le faire d'ici le samedi 28 août, à midi.

Aucune inscription sur place le jour de l’événement.

En ligne : www.velo.qc.ca/fgvm

À la Maison des cyclistes : 1251, rue Rachel Est, à Montréal

Par téléphone : 514 521-8356, poste 504, ou au 1 800 567-8356

Au programme du prochain week-end

Un Tour la Nuit, vendredi 27 août

Un vendredi magique sous les étoiles. Parcours déambulatoire de 22 km, sans autos, dans les rues de 4 arrondissements de Montréal. Départ à 20 h. Fin des activités à minuit.

Le Tour de l’Île de Montréal, dimanche 29 août

Un dimanche de rêve au cœur de la ville! Parcours déambulatoire de 33 km, sans autos dans les rues de 8 arrondissements de Montréal. Au programme : passage des cyclistes dans les parcs La Fontaine, Champdoré et Maisonneuve et traversée du Stade olympique. Départ à 9 h. Fin des activités à 14 h.

Une édition sans site de départ/arrivée unique

Pour assurer la fluidité de la circulation cycliste et la distanciation adéquate tout au long des parcours, il n’y aura pas de site de départ/arrivée unique. Lors de leur inscription, les participants ont dû choisir un lieu de départ parmi les 8 points d’accès ainsi qu’une heure de départ, parmi les plages horaires proposées. Comme les cyclistes complèteront leur boucle au même endroit d’où ils sont partis, les parcours seront entièrement fermés à la circulation automobile pour la durée de l’événement.

Infocirculation et Waze pour mieux planifier ses déplacement ce week-end!

À l’occasion du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal, les déplacements en auto pourraient demander un peu plus de planification que de coutume. Pour tout savoir sur le parcours des Tours, les rues fermées et la circulation en temps réel, la population est invitée à consulter Waze et la page Infocirculation sur le site de Vélo Québec. Tout y est pour planifier ses déplacements en auto, en vélo ou en métro : www.velo.qc.ca/infocirculation

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



Renseignements

Vélo Québec

Stéphanie Couillard | Conseillère, relations de presse et marketing

514-942-0743| scouillard@velo.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7314651a-c2f0-4704-aec5-a7280c16ae55/fr