Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Pörssitiedote 23.8.2021 kello 17.30

Siili Solutions Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Marko Somerma ovat sopineet, että Somerma jättää Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtajan tehtävänsä. Siilin hallitus on tänään nimittänyt vt. toimitusjohtajaksi Pasi Ropposen, joka on työskennellyt Siilillä vuodesta 2012 eri johtotehtävissä, viimeksi kaupallisena johtajana. Hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi on käynnistetty.

”Haluamme hallituksen puolesta kiittää Markoa Siilin strategian terävöittämisestä, muutoksen käynnistämisestä sekä konsernin sisäisten prosessien merkittävästä uudistamisesta. Yhtiön seuraavassa kehitysvaiheessa tavoittelemme entistä kannattavampaa kasvua niin kotimaan toiminnoissa kuin kansainvälisesti, sekä jatkamme Digital Experience -strategian toteuttamista, erityisesti panostamalla ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen ja ihmiskeskeiseen kulttuuriin”, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Harry Brade.

”Haluan kiittää kaikkia kollegoja ja asiakkaita yhteisistä hetkistä tässä Siilin tärkeässä muutosvaiheessa. Olen erityisen iloinen, että koronasta huolimatta Siilin uusi Digital Experience -strategia etenee, brändi ja toimintamalli on uudistettu, ja että saimme aikaan Siilin kansainvälisessä liiketoiminnassa läpimurron Supercharge-yrityskaupan ja Siili Auton turnaroundin kautta. Tästä on hyvä jatkaa kasvun seuraavaan vaiheeseen”, sanoo Marko Somerma.

