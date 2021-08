FORTSAT STIGENDE EFTERSPØRGSEL MEN LEVERINGSBEGRÆNSNINGER I 3. KVARTAL

English Danish

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 23. august 2021

Selskabsmeddelelse nr. 46/2021



Delårsrapport for 3. kvartal af 2020/21 og de første ni måneder af 2020/21

(perioden 01.10.2020 - 30.06.2021)





“Vi ser fortsat en gradvis normalisering af efterspørgslen, selvom COVID-19 også har påvirket 3. kvartal af 2020/21. For andet kvartal i træk oplevede vi en betydelig fremgang i efterspørgslen set kvartal til kvartal, og RTX’s omsætning i 3. kvartal 2020/21 steg med 36% i forhold til 2. kvartal og med 97% i forhold til 1. kvartal af 2020/21. Når vi kigger ind i 4. kvartal, har vi den største ordrebeholdning nogensinde i et kvartal i RTX’s historie. Begrænsningerne i forsyningskæderne forårsaget af den globale mangel på elektronikkomponenter samt logistiske udfordringer fortsatte i 3. kvartal 2020/21, og har udskudt omsætning fra 3. til 4. kvartal i regnskabsåret. Omsætningen i 3. kvartal faldt således med 24% i forhold til sidste år, hvilket også skyldes en svagere amerikansk dollar, og korrigeret for dollarkursen faldt omsætningen med 17%. I kvartalet fortsatte de første leverancer under den nyeste større Enterprise rammeaftale, og leverancer startede af produkter under den nyeste større ProAudio rammeaftale, som fortsætter i fjerde kvartal. I den resterende del af ​​regnskabsåret forventer vi at se en yderligere stigning i efterspørgslen, men også yderligere udfordringer i forsyningskæden. Derfor fastholder vi forventningerne for regnskabsåret 2020/21, men usikkerheden vedrørende resten af ​​året er højere end normalt på grund af de fortsatte udfordringer med komponentmangel. Vi ser den stigende efterspørgsel som en bekræftelse på, at den strategiske retning for RTX er rigtigt, og vi fastholder de strategiske investeringer i RTX’s produktplatforme”.

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL 2020/21 FOR RTX KONCERNEN

Nettoomsætningen faldt med 23,9% til DKK 120,6 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 158,5 mio.). Til trods for at omsætningen i kvartalet var påvirket af COVID-19 i Enterprise og ProAudio segmenterne, steg efterspørgslen med 36,3% i forhold til 2. kvartal og med 96,8% i forhold til 1. kvartal. Udfordringerne i forsyningskæderne relateret til komponentmangel og logistiske hindringer havde en negativ indvirkning på omsætningen i 3. kvartal. Den samlede effekt af komponentmangel og andre udfordringer i forsyningskæderne på tværs af alle segmenter, er at ca. DKK 40 mio. omsætning er udskudt fra 3. kvartal til 4. kvartal. Da lignende udfordringer i forsyningskæderne havde udskudt omsætning på ca. DKK 30 mio. fra 2. kvartal til 3. kvartal, er nettoeffekten på 3. kvartal en nedgang i omsætningen på DKK 10 mio. Alle segmenter er påvirket, mens Enterprise segmentet er blevet påvirket mest.

Enterprise segmentet : sammenlignet med sidste år faldt omsætningen i kvartalet med 25,6% til DKK 82,1 mio. forårsaget af den negative påvirkning af COVID-19, som har forhindret kunderne i at installere kommunikationssystemer på slutbrugernes lokationer. Omsætningen er dog steget med 40,1% i forhold til 2. kvartal, eftersom hovedparten af kunderne igen øger efterspørgslen. Leverancerne af produkter under den nyeste Enterprise rammeaftale blev påbegyndt i 2. kvartal og fortsatte i 3. kvartal.

ProAudio segmentet : sammenlignet med sidste år faldt omsætningen med 15,6% til DKK 25,8 mio. Den tilbagevendende omsætning fra produktsalg og royalty steg i forhold til sidste år som et resultat af en øget efterspørgsel efter RTX’s ProAudio produktplatforme i overensstemmelse med strategien for segmentet. COVID-19 har imidlertid påvirket produktsalget negativt i kvartalet for intercom produkter til brug ved live begivenheder. Omsætningen fra timebetalt udviklingsarbejde faldt ligeledes i forhold til sidste år i overensstemmelse med strategien om at fokusere på at skabe tilbagevendende omsætning. Omsætningen steg med 19,8% i forhold til 2. kvartal. Healt hc are segmentet : omsætningen faldt med 27,9% till DKK 12,7 mio. Omsætningen i 3. kvartal sidste år var positivt påvirket af COVID-19 udbruddet, som gav en højere efterspørgsel efter udstyr til patientovervågning, mens omsætningen i 3. kvartal i år er på et mere normalt niveau. Omsætningen i 3. kvartal steg med 51,4% i forhold til 2. kvartal.





Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, faldt omsætningen i forhold til sidste år med 16,9%, da omsætningen sammenlignet med sidste år var negativt påvirket af faldet i USD valutakursen.

B ruttoresultat et faldt med 29,2% til DKK 60,8 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 85,9 mio.). Bruttomarginen faldt til 50,4% (3. kvartal 2019/20: 54,2%), og var primært påvirket af omsætningsmixet med en betydeligt lavere omsætningsandel fra udviklingstimer, og sekundært af det specifikke produktmix samt midlertidigt højere priser på komponenter som følge af komponentmanglen i den globale elektronikbranche.





Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) blev i 3. kvartal 2020/21 DKK 22,1 mio. sammenlignet med DKK 48,2 mio. i 3. kvartal 2019/20 forårsaget af den lavere indtjening i forhold til sidste år.





HOVEDPUNKTER FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER (9M) AF 2020/21

Nettoomsætningen faldt med 32,3% til DKK 270,4 mio. i de første ni måneder af 2020/21 (9M 2019/20: DKK 399,5 mio.). Som udmeldt i forbindelse med forventningerne til 2020/21 blev omsætningen væsentligt påvirket af COVID-19 pandemien på efterspørgselssiden, især i Enterprise og ProAudio segmenterne. Omsætningen blev også negativt påvirket i 2. og 3. kvartal af begrænsninger i forsyningskæderne pga. komponentmangel, som udskød omsætning svarende til ca. DKK 40 mio. ind i 4. kvartal. I de første ni måneder af 2020/21 faldt omsætningen i Enterprise segmentet med 36,6% til DKK 176,2 mio. Omsætningen i ProAudio segmentet faldt med 28,6% til DKK 66,4 mio., mens omsætningen i Healthcare segmentet faldt med 2,4% til DKK 27,8 mio. Særligt Enterprise segmentet har oplevet udskydelse af omsætning til 4. kvartal som en konsekvens af forsyningsudfordringerne. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, faldt omsætningen i forhold til sidste år med 26,4%, da omsætningen sammenlignet med sidste år var negativt påvirket af faldet i USD valutakursen.





FORVENTNINGER TIL 2020/21

Som annonceret i RTX’s tidligere finansielle rapporter er usikkerheden til udviklingen i 2020/21 større end i tidligere år. På baggrund af den nuværende viden og visibilitet fastholder RTX forventningerne til året, som blev justeret den 22. april 2021 til en omsætning på DKK 450-500 mio., EBITDA på DKK 30-55 mio. og EBIT på DKK 0-25 mio. for regnskabsåret 2020/21.





Efter annonceringen af de justerede forventninger til 2020/21 i april måned, er efterspørgslen som forventet steget i forhold til tidligere på året, og underbygger isoleret set en omsætning i toppen af de udmeldte forventninger, før påvirkningerne fra forsyningsbegrænsningerne og komponentmanglen. Den øgede efterspørgsel ses primært i Enterprise og ProAudio segmenterne, som har været mest påvirket af COVID-19 pandemien indtil videre i regnskabsårets løb. Derfor er ordrebeholdningen i 4. kvartal 2020/21 større end nogensinde i et kvartal i RTX’s historie. Den nuværende situation med komponentmangel i den globale elektronikindustri samt andre globale forsyningsbegrænsninger fortsætter og vil også påvirke 4. kvartal 2020/21, og skaber dermed også en større usikkerhed end sædvanligt om forventningerne til året. Tidspunktet for hvornår der modtages komponenterne påvirker tidspunkterne for hvornår produktion og leverance af produkter omkring regnskabsårets afslutning finder sted, og dette skaber dermed en større usikkerhed end normalt.





Samlet set er forventningerne således baseret på, at komponentmanglen og forsyningsbegrænsningerne påvirker omsætningen i 4. kvartal 2020/21 (udskydelse af omsætning fra 4. kvartal 2020/21 til 1. kvartal 2021/22) i en grad, der ikke overstiger beløbet for omsætning udskudt fra 3. kvartal til 4. kvartal 2020/21.





AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM FORTSÆTTER

I overensstemmelse med den opdaterede politik for kapitalstruktur, som blev annonceret i årsrapporten for 2019/20, samt i selskabsmeddelelse nr. 38/2020, fortsætter RTX med at effektuere et aktietilbagekøbsprogram for et beløb op til DKK 50 mio. i perioden 25. november 2020 til 30. september 2021.





RTX A/S

PETER THOSTRUP PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen Administrerende direktør





Investor- og analytikermøde

Tirsdag den 24. august 2021 kl. 15.30 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere, hvor selskabets ledelse kommenterer delårsrapporten for 3. kvartal og de første ni måneder af 2020/21.

Tilmelding kan ske via e-mail til vonh@danskebank.dk.





Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

CFO Morten Axel Petersen, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk





LEDELSESBERETNING



Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal og de første ni måneder af 2020/21 (perioden 01.10.2020 – 30.06.2021). Kommentarer til udviklingen i perioden følger nedenfor.





GRADVIS STIGNING I EFTERSPØRGSLEN MEN UDFORDRINGER MED KOMPONENTER

RTX koncernen realiserede en omsætning på DKK 120,6 mio. i 3. kvartal 2020/21 - et fald på 23,9% (3. kvartal 2019/20: DKK 158,5 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen udgør nedgangen 16,9% i forhold til sidste år på grund af den svagere dollarkurs i forhold til 3. kvartal sidste år. I de første ni måneder af 2020/21, faldt omsætningen med 32,3% til DKK 270,4 mio. (9M 2019/20: DKK 399,5 mio.), hvilket korrigeret for valutakursudviklingen svarer til et fald på 26,4%.

Omsætningen i 3. kvartal var påvirket af COVID-19 pandemien i Enterprise og ProAudio segmenterne, men efterspørgslen fortsatte med at stige i kvartalet, og koncernens omsætning steg med 36,3% i forhold til 2. kvartal og med 96,8% i forhold til 1. kvartal. Begrænsningerne i de globale forsyningskæder og varestrømme havde en negativ effekt i 3. kvartal. Disse begrænsninger omfatter mangel på komponenter i elektronikindustrien, logistiske hindringer, herunder midlertidigt lukkede havne samt rejserestriktioner, der komplicerer indsatserne i forhold til opstart af nye produktionslinjer. Samlet set har effekten af begrænsningerne i forsyningskæderne givet udfordringer på tværs af alle segmenter, og har udskudt omsætning på ca. DKK 40 mio. fra 3. kvartal til 4. kvartal. Da lignende begrænsninger i forsyningskæderne allerede havde udskudt omsætning på ca. DKK 30 mio. fra 2. kvartal til 3. kvartal, er nettoeffekten på 3. kvartal en negativ påvirkning på omsætningen på DKK 10 mio. Sidste år var omsætningen i 3. kvartal positivt påvirket af ca. DKK 20 mio., som var udskudt fra 2. kvartal til 3. kvartal.

Omsætningen i Enterprise segmentet faldt med 25,6% til DKK 82,1 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 110,3 mio.), eftersom COVID-19 pandemien har forhindret kunderne i at installere kommunikationssystemer på slutbrugernes lokationer. Korrigeret for valutakursudviklingen var nedgangen på 18,5%. Omsætningen har i høj grad været negativt påvirket af mangel på komponenter og begrænsninger i forsyningskæderne, som har udskudt omsætning fra 3. kvartal til 4. kvartal. Omsætningen er imidlertid steget med 40,1% i forhold til 2. kvartal, og de fleste kunder har igen øget deres efterspørgsel. I de første ni måneder af 2020/21 faldt omsætningen med 36,6% til DKK 176,2 mio. i Enterprise segmentet (9M 2019/20: DKK 278,0 mio.). Korrigeret for valutakurseffekten var nedgangen på 30,9%.

I 3. kvartal fortsatte leverancerne under den seneste rammeaftale i Enterprise segmentet (offentliggjort ved udgangen af 2018/19). De første leverancer fandt sted i 2. kvartal 2020/21. Desuden fortsatte udviklingen i 3. kvartal af egenfinansierede produkter – inklusive f.eks. de trådløse business headsets og et installations- og administrationsværktøj (”Deployment Tool”) til vores Enterprise produktprogram.

Omsætningen i ProAudio segmentet faldt med 15,6% til DKK 25,8 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 30,6 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var nedgangen på 8,5%. Tilbagevende omsætning fra produktsalg og royalty er steget i forhold til sidste år som følge af en øget efterspørgsel efter RTX’s produktplatforme i overensstemmelse med strategien for segmentet. Dog har COVID-19 påvirket produktsalget for intercom markedets produkter til brug ved live-begivenheder negativt i kvartalet sammenlignet med sidste år. Desuden er omsætningen fra udviklingsprojekter (timebetalt udviklingsarbejde) faldet sammenlignet med sidste år i overensstemmelse med strategien om at skabe mere tilbagevende omsætning, og nedgangen heri var større end stigningen i den tilbagevendende omsætning. Omsætningen i segmentet steg med 19,8% I forhold til 2. kvartal. I de første ni måneder af 2020/21, faldt omsætningen med 28,6% til DKK 66,4 mio. i ProAudio segmentet (9M 2019/20: DKK 93,0 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var faldet på 22,9%.

De første leverancer har fundet sted af produkter under den store rammeaftale med en stor international koncern indenfor ProAudio-segmentet af et produkt baseret på RTX’s konferenceplatform (annonceret i slutningen af 2018/19). De første produktleverancer fortsætter i 4. kvartal sideløbende med yderligere udviklingsaktiviteter af flere produktvarianter. Dette er den første store ODM rammeaftale i ProAudio segmentet, og det er derfor en vigtig milepæl i strategien om at blive produktleverandør. Interne udviklingsaktiviteter på de forskellige produktplatforme for produkter og løsninger i ProAudio segmentet, f.eks. til mikrofoner, intercom og konferencesystemer, fortsatte også i kvartalet.

Omsætningen i Healthcare segmentet blev DKK 12,7 mio. i 3. kvartal 2020/21 svarende til et fald på 27,9% (3. kvartal 2019/20: DKK 17,6 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var nedgangen på 22,2%. Omsætningen i 3. kvartal sidste år var positivt påvirket af det initielle udbrud af COVID-19, som resulterede i en usædvanligt høj efterspørgsel efter udstyr til patientovervågning, hvorimod omsætningen i 3. kvartal i år er på et mere normalt niveau. I 3. kvartal steg omsætningen med 51,4% i forhold til 2. kvartal. I de første ni måneder af 2020/21 er omsætningen i segmentet faldet med 2,4% til DKK 27,8 mio. (9M 2019/20: DKK 28,5 mio.) – dog er omsætningen i segmentet korrigeret for valutakurseffekten steget med 5,5%.





OMKOSTNINGER OG INDTJENING

Den lavere omsætning i kvartalet medførte et fald i Koncernens bruttoresultat med 29,2% til DKK 60,8 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 85,9 mio.). Bruttomarginen faldt til 50,4% (3. kvartal 2019/20: 54,2%) primært med baggrund i det realiserede omsætningsmix med en væsentlig lavere andel af omsætningen fra udviklingstimer, og sekundært af det specifikke produktmix samt midlertidigt højere priser på komponenter som følge af komponentmanglen i elektronikindustrien. I de første ni måneder af 2020/21 blev bruttoresultatet DKK 141,1 mio. (9M 2019/20: DKK 227,7 mio.) svarende til en bruttomargin på 52,2%.

Kapacitetsomkostningerne bestående af personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger, blev i 3. kvartal 2020/21 DKK 57,2 mio. (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 54,6 mio. i samme periode sidste år. RTX fortsatte den kontrollerede omkostningsstyring på baggrund af usikkerheden forårsaget af COVID-19 pandemien, og har udskudt en yderligere stigning i medarbejderantallet og har i stedet omorganiseret medarbejdere for at skabe øget fremdrift på de udviklingsaktiviteter, som har det største potentiale for RTX og vores kunder. Medarbejderantallet var 285 fuldtidsansatte i 3. kvartal 2020/21 sammenlignet med 291 fuldtidsansatte i 3. kvartal 2019/20. Personaleomkostningerne i 3. kvartal er steget en smule sammenlignet med sidste år, hvor tilbageførslen af hensættelse af årsbonusser havde en positiv påvirket på kvartalet. Desuden er rejseomkostninger, messer, ekstern assistance og øvrige personalemæssige omkostninger holdt på et relativt lavt niveau. I de første ni måneder af 2020/21 er kapacitetsomkostningerne faldet en smule til DKK 175,9 mio. sammenlignet med DKK 176,6 mio. sidste år.

Som beskrevet ovenfor for Enterprise og ProAudio segmenterne, fortsatte RTX i kvartalet med at finansiere udviklingsaktiviteter af trådløse headsets, produktinstallationsværktøjer, ProAudio produktløsninger samt intern udvikling af automatiserede testløsninger til nye produkter udviklet under rammeaftalerne i Enterprise og ProAudio. Som følge deraf har koncernen aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 6,4 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 7,7 mio.).

Som følge af den lavere omsætning blev driftsresultatet før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) DKK 10,1 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 38,9 mio.). I 3. kvartal 2020/21 blev EBITDA marginen 8,3% (3. kvartal 2019/20: 24,6%). EBITDA beløb sig til DKK -12,7 mio. i de første ni måneder af 2020/21 (9M 2019/20: DKK 71,7 mio.).

Afskrivninger blev DKK 7,1 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 6,3 mio.) og den forventede stigning er forårsaget af afskrivninger på yderligere egenfinansierede udviklingsprojekter primært med udgangspunkt i RTX’s strategi om at skabe mere tilbagevendende omsætning baseret på produktplatforme, som kan kundetilpasses på ODM basis.

Resultat af primær drift (EBIT) beløb sig til DKK 3,0 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 32,6 mio.) og DKK -33,6 mio. i de første ni måneder af 2020/21 (9M 2019/20: DKK 54,6 mio.).

Finansielle poster, netto, udgjorde i 3. kvartal DKK -1,1 mio. (3. kvartal 2019/20: DKK 1,2 mio.). Udviklingen i kvartalet sammenlignet med sidste år er negativt påvirket af justeringen af værdien af investeringer i handelsporteføljen til dagsværdi på balancedagen som følge af stigende renter på obligationer.

Periodens resultat før skat for 3. kvartal 2020/21 beløb sig til DKK 1,4 mio. (3. kvartal 2019/20: DKK 26,3 mio.) og til DKK -31,4 mio. for de første ni måneder af 2020/21 (9M 2019/20: DKK 39,4 mio.).





EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME

Ved udgangen af 3. kvartal 2020/21 var koncernens soliditetsgrad fortsat høj og udgjorde 59,0% (3. kvartal 2019/20: 65,7%). Soliditetsgraden er faldet med de igangværende aktietilbagekøb, som beløb sig til DKK 14,0 mio. i 3. kvartal 2020/21. De samlede aktiver udgjorde DKK 436,1 mio. ved udgangen af 3. kvartal 2020/21 sammenlignet med DKK 499,7 mio. i samme periode sidste år med lavere tilgodehavender, kontantbeholdning og investeringer i handelsporteføljen.

Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) blev DKK 22,1 mio. i 3. kvartal 2020/21 (3. kvartal 2019/20: DKK 48,2 mio.), hvilket var påvirket af det lavere indtjeningsniveau sammenlignet med sidste år og en positivt påvirket af kvartalets udvikling i arbejdskapitalen. I de første ni måneder af 2020/21 blev pengestrømmene DKK 32,0 mio. (9M 2019/20: DKK 78,4 mio.).

Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved udgangen af ​​3. kvartal 2020/21 DKK 117,8 mio. (3. kvartal 2019/20: DKK 210,5 mio.). Niveauet er positivt påvirket af likviditet generet gennem de seneste 12 måneders drift og negativt påvirket af investeringer i produktudvikling og i materielle aktiver (primært forskelligt testudstyr samt omkostninger til renovering af det udvidede lejemål i RTX’s hovedkontor). Det er ligeledes negativt påvirket af udlodning til aktionærerne via udbytte og aktietilbagekøb. I kvartalet har RTX erhvervet aktier til en samlet værdi af DKK 14,0 mio. (3. kvartal 2019/20: DKK 0 mio.), og samlet i de seneste 12 måneder har RTX udbetalt udbytte til aktionærerne for DKK 20,7 mio. og erhvervet aktier for DKK 44,8 mio. Til finansiering af aktietilbagekøbet i kvartalet, realiserede koncernen en del af investeringerne i handelsporteføljen (gensidige fonde, der primært besidder højlikvide danske statsobligationer) med et samlet nettosalg af værdipapirer på DKK 12,0 mio. i kvartalet.

RTX’s balance og likviditet er fortsat stærk med høj soliditetsgrad og en solid pengebeholdning.





FORVENTNINGER TIL 2020/21

Som annonceret i RTX’s tidligere finansielle rapporter er usikkerheden til udviklingen i 2020/21 større end i tidligere år. På baggrund af den nuværende viden og visibilitet fastholder RTX forventningerne til året, som blev justeret den 22. april 2021 til en omsætning på DKK 450-500 mio., EBITDA på DKK 30-55 mio. og EBIT på DKK 0-25 mio. for regnskabsåret 2020/21.

Efter annonceringen af de justerede forventninger til 2020/21 i april måned, er efterspørgslen som forventet steget i forhold til tidligere på året, og underbygger isoleret set en omsætning i toppen af de udmeldte forventninger, før påvirkningerne fra forsyningsbegrænsningerne og komponentmanglen. Den øgede efterspørgsel ses primært i Enterprise og ProAudio segmenterne, som har været mest påvirket af COVID-19 indtil videre i regnskabsårets løb. Derfor er ordrebeholdningen i 4. kvartal 2020/21 større end nogensinde i et kvartal i RTX’s historie. Den nuværende situation med komponentmangel i den globale elektronikindustri samt andre globale forsyningsbegrænsninger fortsætter og vil også påvirke 4. kvartal 2020/21, og skaber dermed også en større usikkerhed end sædvanligt om forventningerne til året. Tidspunktet for hvornår der modtages komponenter påvirker tidspunkterne for hvornår produktion og leverance af produkter omkring regnskabsårets afslutning finder sted, og dette skaber dermed en større usikkerhed end normalt.

Samlet set er forventningerne således baseret på, at komponentmanglen og forsynings-begrænsningerne påvirker omsætningen i 4. kvartal 2020/21 (udskydelse af omsætning fra 4. kvartal 2020/21 til 1. kvartal 2021/22) i en grad, der ikke overstiger beløbet for omsætning udskudt fra 3. kvartal til 4. kvartal 2020/21.





AKTIETILBAGEKØBSPROGRAMMET FORTSÆTTER

Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 38/2020, og i overensstemmelse med koncernens kapitalstrukturpolitik, gennemfører RTX et aktietilbagekøbsprogram for et beløb op til DKK 50 mio. Siden programmets start den 25. november 2020 og indtil udgangen af 3. kvartal 2020/21 har RTX samlet erhvervet aktier for et beløb på DKK 44,8 mio. Aktietilbagekøbet fortsætter med erhvervelse af aktier for det resterende beløb i perioden frem til 30. september 2021.





RISICI OG USIKKERHEDER FOR DEN RESTERENDE DEL AF REGNSKABSÅRET 2020/21

Udtalelser om fremtidige forhold.

Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerheds-faktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter samt valutakurs- og renteudsving, og alle disse faktorer kan blive påvirket af udviklingen i COVID-19 situationen.





RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

