Nyrstar NV – Resultaten van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 23 augustus 2021

23 augustus 2021 om 20u00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) deelt mee dat vandaag een nieuwe buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “BAV”) plaatsvond, die diende te beraadslagen over bepaalde modaliteiten van de benoeming van onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.

De BAV vereiste geen aanwezigheidsquorum voor het punt op de agenda. De aandeelhouders keurden het enige punt op de agenda van de BAV af. Als gevolg daarvan, en gezien geen kandidaat-bestuurders werden voorgesteld door de aandeelhouders, zal geen bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen voor de benoeming van één of meer nieuwe onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap.

Tijdens de BAV werden, op voorafgaand verzoek van bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap, twee brieven van Quanteus Group BV namens bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap, gericht aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap, d.d. 17 augustus 2021, alsook de antwoordbrief van de Vennootschap van 20 augustus 2021, en bepaalde e-mailcorrespondentie in dat verband, voorgelezen. Tijdens de BAV werd ook een brief voorgelezen van Trafigura Pte Ltd met informatie over bepaalde overdrachten van activa door NN2 Newco Limited. Deze brieven en correspondentie zullen (samen met de onderliggende briefwisseling tussen Quanteus Group BV en de Vennootschap van 13 en 15 juli 2021) ook worden aangehecht aan de notulen van de Vennootschap die binnen de wettelijk voorziene tijdsperiode zullen worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap ( www.nyrstar.be ).

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR.

