Kapitalforhøjelse i TORM som resultat af udnyttelse af Restricted Share Units som en del af Selskabets incitamentsprogram

TORM plc (“TORM”) forhøjer sin aktiekapital med 54.905 A-aktier (svarende til en nominel værdi af USD 549,05) som resultat af udnyttelsen af et tilsvarende antal Restricted Share Units.



Kapitalforhøjelsen gennemføres uden fortegningsret for eksisterende aktionærer eller andre. 54.905 af de nye aktier er tegnet kontant til DKK 43,4 pr. A-aktie, alle med en nominel værdi af USD 0,01 hver.

De nye aktier er ordinære aktier uden særlige rettigheder og er omsætningspapirer. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i forhold til TORM ved udstedelse. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq i København den 27. august 2021. Overførselsrestriktioner kan være gældende i visse lande uden for Danmark, herunder i henhold til amerikansk værdipapirlovgivning.

Efter kapitalforhøjelsen udgør TORMs aktiekapital USD 811.076,56 fordelt på 81.107.654 A-aktier a USD 0,01 hver, en B-aktie a USD 0,01 og en C-aktie a USD 0,01. I alt er der 81.107.654 stemmer knyttet til A-aktierne. B-aktien og C-aktien har specifikke stemmerettigheder.

KONTAKT TORM plc Christopher Everard, General Manager, tlf.: +44 203 713 4561 Birchin Court, 20 Birchin Lane London EC3V 9DU, Storbritannien Tlf.: +44 203 713 4560 www.torm.com





OM TORM

TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. TORM er børsnoteret på Nasdaq København og NASDAQ New York (symbol: TRMDA og TRMD). Selskabet har aktiviteter i hele verden. For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og alvoren af COVID-19, herunder dens indflydelse på efterspørgslen på olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

