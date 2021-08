IBA et d’autres partenaires lancent un essai clinique important en protonthérapie

English French

L’étude clinique européenne sur le cancer de l’œsophage inclus six centres IBA

La recherche vise à étendre l’utilisation de le protonthérapie et à améliorer la sélection des patients dans les différents types de cancer

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 24 août 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce le lancement d'un essai clinique comparatif aléatoire réalisé par plusieurs institutions et mené à grande échelle grâce à la collaboration de 19 partenaires industriels et universitaires. Le consortium mènera l'essai "ProtectTrial" pour le cancer de l'œsophage dans le but d'améliorer l'accès des patients à la protonthérapie, tout en validant une approche fondée sur un modèle prédictif (Model-based approach) pour l'utilisation de traitements par protonthérapie pour le cancer de manière plus générale.

IBA est l'un des deux partenaires industriels qui soutiennent ce projet qui a reçu un financement de l'Initiative en matière de Médicaments Innovants 2 (Innovative Medicines Initiative – IMI2), Entreprise commune dans le cadre de la convention de subvention n° 101008134. Cette entreprise commune bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) et des deux partenaires industriels.

Pour plus d’informations veuillez consulter le lien www.protecttrial.eu

Le projet de recherche rassemble 12 centres de protonthérapie répartis dans huit pays et est coordonné par le professeur Cai Grau de l'université d'Aarhus au Danemark. IBA offrira son expertise en matière de solutions de protonthérapie, avec six centres de son réseau européen impliqués dans l'essai. Au total, environ 400 patients devraient prendre part à cet essai aléatoire. La fin de l'étude est prévue pour 2027.

Le cancer de l'œsophage est une maladie complexe dont l'incidence est relativement élevée et qui requiert un traitement multimodal complexe et qui est associé à une morbidité importante. Dans l'essai ProtectTrial (PROton versus photon Therapy for Esophageal Cancer - a Trimodality strategy), les avantages potentiels de la protonthérapie seront testés dans le cadre d'un traitement associant trois modalités : radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie. Cet essai offre l’espoir de produire des données de haute qualité qui contribueront à la création de directives européennes sur l'utilisation de la protonthérapie pour le traitement du cancer de l'œsophage.

L'objectif plus large de la collaboration est d'améliorer la sélection des patients pour la protonthérapie dans toutes les indications de cancer par l'évaluation des critères de sélection et la création de directives communes de remboursement. Un nouveau modèle consensuel serait d'une utilité évidente dans toute l'Europe, tant pour le référencement des patients que leur traitement.

« Il s'agit du premier projet européen de recherche sur les particules combinant à la fois le secteur public et le secteur privé", a déclaré le professeur Karin Haustermans de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), co-chercheur principal de ProtectTrial. "Nous sommes très reconnaissants envers IBA de soutenir un projet qui renforce une collaboration solide entre des centres européens de premier plan et qui démontre la puissance des partenariats entre différents secteurs et différentes nationalités avec le soutien de l'IMI ainsi que de l'industrie en protonthérapie. »

« Ce projet important a le potentiel de produire des données cliniques de haute qualité sur les avantages de la protonthérapie", a déclaré Olivier Legrain, directeur général d'IBA. "Au fur et à mesure que notre compréhension de l'efficacité de la protonthérapie augmente, nous pensons que cette collaboration aidera à définir des directives et des critères de sélection pour rendre la protonthérapie plus accessible aux patients qui pourraient en bénéficier. Nous sommes très fiers que six centres de protonthérapie du réseau de clients IBA contribuent à cet essai et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour fournir des preuves cliniques de haute qualité. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe