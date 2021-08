Verkkokauppa.com vahvistaa johtoryhmäänsä strategian toteuttamiseksi ja liiketoimintojen kehittämiseksi

English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 24.8.2021 klo 14.00

Verkkokauppa.com vahvistaa johtoryhmäänsä strategian toteuttamiseksi ja liiketoimintojen kehittämiseksiv

Verkkokauppa.com Oyj panostaa uudistetun strategian toimeenpanoon ja uudistaa johtoryhmänsä kokoonpanoa sekä nimittää uuden strategia- ja kehitysjohtajan.

Jyrki Tulokas (KTM) on nimitetty Verkkokauppa.comin teknologiajohtajaksi (CTO). Jyrki siirtyy Verkkokauppa.comille F-Securelta, jossa hän on toiminut useissa johtotehtävissä ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016, mm. strategian ja liiketoiminnan kehityksen sekä kyberturvallisuustuotteiden- ja palveluiden johtajana, viimeksi toimien F-Securen teknologiajohtajana. Jyrki raportoi tehtävässään Verkkokauppa.comin toimitusjohtajalle ja on yhtiön johtoryhmän jäsen. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2021.

Verkkokappa.comin IT-kehitysjohtajana vuodesta 1999 ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2008 toiminut Henrik Weckström (DI) siirtyy yhtiön sisällä uusiin tehtäviin järjestelmäkehityksen parissa.

Verkkokauppa.comin myyntijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2019 toiminut Kalle Koutajoki (DI) siirtyy Verkkokauppa.comin strategia- ja kehitysjohtajaksi. Kalle jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja uudessa tehtävässään hänen vastuullaan on erityisesti strategian kehityshankkeiden koordinointi sekä uusien liiketoimintamallien kehittäminen.

Verkkokauppa.comin myyntijohtajaksi (CXO) on nimitetty Pekka Litmanen (tradenomi, MBA). Pekka siirtyy Verkkokauppa.comiin SOK:n asiakkuusjohtajan tehtävistä. Pekalla on vahva kokemus verkkokaupan, asiointikokemuksen sekä asiakaslojaliteetin kehittämisestä. Pekka raportoi toimitusjohtajalle ja on yhtiön johtoryhmän jäsen. Hän aloittaa tehtävässään 11.10.2021.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Jyrkin ja Pekan vahvan osaamisen ja erinomaisen kokemuksen vahvistamaan Verkkokauppa.comin johtoryhmää. Yhdessä henkilöstömme kanssa jatkamme strategian määrätietoista toteuttamista kohti asetettuja tavoitteita, ja teemme työtä palvellaksemme asiakkaitamme verkkokaupan edelläkävijänä jatkuvan innovoinnin ja kehityksen avulla. Toivotan Jyrkin ja Pekan uusina vahvistuksina lämpimästi tervetulleeksi, sekä Kallen vastaamaan yhtiön strategisesti tärkeistä kehityshankkeista.”

Uusien nimitysten myötä Verkkokauppa.comin johtoryhmä koostuu seuraavista jäsenistä 11.10.2021 alkaen:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Mikko Forsell, talousjohtaja

Miika Heinonen, logistiikkajohtaja

Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja

Kalle Koutajoki, strategia- ja kehitysjohtaja

Pekka Litmanen, myyntijohtaja

Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Saara Tikkanen, henkilöstöjohtaja

Jyrki Tulokas, teknologiajohtaja

