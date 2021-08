La présidente du Congrès du travail du Canada Bea Bruske sera de passage à Halifax pour sa tournée électorale

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente Bea Bruske sera à Halifax le mercredi 25 août dans le cadre de la tournée électorale du Congrès du travail du Canada. Au cours des quatre prochaines semaines, Mme Bruske traversera le pays pour appuyer les candidats et candidates qui mettent l’accent sur une relance axée sur les travailleurs et travailleuses.



Mercredi, Mme Bruske se joindra à des dirigeants syndicaux locaux et des bénévoles pour faire du porte-à-porte en soutien à la candidate néo-démocrate Lisa Roberts.

« Ici, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et partout au Canada, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les inégalités existantes », a déclaré Mme Bruske. « Cette élection fédérale, nous déciderons qui peut mener une relance qui ne laisse personne pour compte. Cela signifie qu’il est nécessaire de soutenir les candidats et candidates qui ont à cœur la création de logements abordables, l’élimination du sous-financement en santé et qui veulent s'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes peuvent payer les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. Il nous faut une relance axée sur l’atténuation des inégalités et la création d’emplois décents pour tous. »

Maintenant que l’élection fédérale a été déclenchée, les syndicats du Canada croient qu’il est essentiel d’interpeler les candidats et candidates de partout au pays pour qu’ils s’engagent à une relance équitable qui fait en sorte que les travailleurs et travailleuses ne sont pas laissés pour compte. La pandémie a non seulement révélé à quel point le personnel de première ligne permet de faire tourner notre pays, mais aussi à quel point les travailleurs et travailleuses ont de la difficulté à joindre les deux bouts et payer leur logement, leur épicerie ou les médicaments nécessaires s'ils deviennent malades.

« Les syndicats du Canada appuient les candidats et candidates qui s’engagent à rendre le coût de la vie plus abordable pour les travailleurs et travailleuses et leurs familles. Cela signifie la création de bons emplois qui offrent des salaires décents, des avantages sociaux et la possibilité de se syndiquer. Ces candidats et candidates doivent également s’engager à renforcer le système de santé public en y ajoutant une assurance-médicaments universelle et à mettre notre filet de sécurité social à l’abri des désastres grâce à des investissements dans les services de garde à l’enfance et le logement abordable », conclut Mme Bruske.

Pour en savoir plus, consultez le site plancanadien.ca .

Quoi : Porte-à-porte de quartier en appui à la candidate néo-démocrate pour Halifax, Lisa Roberts Où : À partir du 6440, route Quinpool, Halifax, N.-É. B3L 1A8 Quand : Le mercredi 25 août à 17 h Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Renseignements :

Chantal St. Denis

cell. 613-355-1962

media@clcctc.ca