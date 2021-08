Enstar Group Limited gibt Ablauf und Ergebnisse der Barofferte für vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 bekannt

HAMILTON, Bermuda, Aug. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited („Enstar“) (Nasdaq: ESGR) hat heute den Ablauf und die Endergebnisse seiner zuvor angekündigten Barofferte (die „Offerte“) für alle ausstehenden mit 4,500 % verzinsten vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2022 (die „Schuldverschreibungen“) bekanntgegeben.



Die Offerte ist am 20. August 2021 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (die „Ablauffrist“) abgelaufen. Der Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen, die gemäß D.F. King & Co., Inc., der Informations- und Abwicklungsstelle der Offerte, zum Zeitpunkt der Ablauffrist im Rahmen der Offerte rechtsgültig angedient und nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden, ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Titel der Schuldverschreibungen CUSIP-

Nummer/ISIN Ausstehender

Kapitalbetrag Angedienter

Gesamt-

kaptialbetrag 4.500% Senior Notes due 2022 29359U AA7/US29359UAA79 350.000.000 USD 69.556.000 USD

Enstar geht davon aus, dass alle vor der Ablauffrist rechtsgültig angedienten und nicht rechtsgültig zurückgezogenen Schuldverschreibungen, einschließlich der gemäß garantierten Lieferverfahren gelieferten Schuldverschreibungen, zum Kauf akzeptiert werden. Die Abwicklung der Schuldverschreibungen, die rechtsgültig angedient und nicht zur oder vor der Ablauffrist rechtsgültig zurückgezogen wurden und von Enstar zum Kauf akzeptiert wurden, findet voraussichtlich am 25. August 2021 statt. Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß der Offerte zum Kauf akzeptiert wurden, erhalten die zuvor angekündigte Gegenleistung in Höhe von 1.021,82 USD pro 1.000 USD Nennwert der Schuldverschreibungen zuzüglich der aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag bis, jedoch nicht einschließlich, zum Abwicklungsdatum für die Offerte.

Die Offerte erfolgte gemäß dem Kaufangebot vom 16. August 2021 und der entsprechenden Benachrichtigung über die garantierte Lieferung.

Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc. und HSBC Securities (USA) Inc. fungierten als Dealer Manager für die Offerte. D. F. King & Co., Inc. fungierte als Informations- und Abwicklungsstelle für die Offerte.

DIESE PRESSEMITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN DAR. DIE OFFERTE ERFOLGTE AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DEN ANGEBOTSUNTERLAGEN, IN DENEN DIE VOLLSTÄNDIGEN BEDINGUNGEN DER OFFERTE DARGELEGT SIND.

Über Enstar

Enstar ist eine an der NASDAQ gelistete, führende und weltweit tätige Versicherungsgruppe, die über ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Sachverhalten abweichen. Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und auf dem Formular 10-Q von Enstar für das Quartal zum 30. Juni 2021 zu finden und werden hierin durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus verpflichtet sich Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des Unternehmens in Bezug darauf oder als Ergebnis neuer Informationen, zukünfigter Entwicklungen oder anderer Dinge widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt: Matt Kirk

Telefon: +1 (441) 292-3645

Enstar Group Limited