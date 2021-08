Hardbacon relance Grattecenne.com en misant sur le contenu sur les milles et les points récompenses

English French

MONTRÉAL, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon, une application de finances personnelles, annonce aujourd’hui l’acquisition et la relance de Grattecenne.com, avec une nouvelle orientation éditoriale qui met l’accent sur les milles et les points de récompense.



Les Québécois peuvent dès maintenant visiter Grattecenne.com pour découvrir une nouvelle gamme de contenus uniques sur les différents programmes de récompenses disponibles au Québec, qu’il s’agisse de programmes liés à des cartes de crédit ou de programmes liés à des détaillants.

Grattecenne.com, qui est reconnu depuis sa fondation comme un endroit où trouver des trucs pour économiser de l’argent, poursuit ainsi cette mission en aidant les Québécois à profiter au maximum des différents programmes de loyauté.

L’occasion marque la première acquisition pour Hardbacon et le début d’une stratégie de croissance basée sur les fusions et acquisitions. En effet, Hardbacon vise à acquérir d’autres médias en ligne et blogues spécialisés dans le domaine des finances personnelles, afin de consolider l’industrie du référencement client dans le secteur des services financiers au Canada.

« Hardbacon a toujours été fier d’aider les Canadiens à économiser de l’argent. Maintenant, nous avons une propriété qui le fait en aidant ses visiteurs à mieux profiter des points de récompense », déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon.

Lancé en janvier 2007, Grattecenne.com a déjà atteint 75 000 visiteurs mensuels uniques à son apogée. Hardbacon a acquis le site web et la marque de son fondateur Fred Fortin.

« Grattecenne est un site Web très spécial pour moi et je suis ravi de voir que la marque va continuer à aider les Québécois à économiser de l’argent entre les mains de Hardbacon », déclare Fred Fortin.

Le site web est maintenant en ligne et son contenu unique est mis à jour régulièrement. Il peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.grattecenne.com/ .