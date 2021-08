Ny andelsklasse optaget til handel - European CLO AAA/AA Akk. DKK

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest har besluttet at søge om optagelse til handel af andelsklassen European CLO AAA/AA Akk. DKK med ISIN-kode DK0061267747, hvilket Nasdaq Copenhagen A/S d.d. har godkendt.

Første handelsdag for andelsklassen bliver den 1/9-2021.

Andelsklassen investerer i CLO-obligationer med en kreditvurdering mellem Aaa/AAA og Aa3/AA- og er underlagt spredningskravet på 5/10/40 %. Afdelingen er risikoklassificeret med farven gul iht. Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter.

Øvrig information og dokumenter offentliggøres 30/8-2021.

Fond(e) :

• Accun In EU CLO AAA/AA Akk DKK, ACAEUCDKK, DK0061267747