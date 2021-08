Moody’s omistas LHV Groupile investeerimisjärgu emitendireitingu

English Estonian

Reitinguagentuur Moody’s Investors Service väljastas AS-i LHV Group pikaajalistele kohalikus valuutas kohustustele emitendi reitingu Baa3 positiivse väljavaatega. See on esimene AS-ile LHV Group omistatud krediidireiting.

Moody’se teatel väljendab emitendi reiting Baa3 LHV Groupi kui valdusettevõtte rolli, mille alla koondub peamine tütarettevõte AS LHV Pank. Pangal on varasemast ajast kehtiv Baa1 krediidireiting pangahoiustele. Reitinguagentuuri hinnangul on ettevõttel selge juhtimisstruktuur ja toimivad riskijuhtimise protsessid, mis väljenduvad madalas juhtimiriskis.



Grupi krediidireiting on väljastatud positiivse väljavaatega, mis Moody’se teatel väljendab ootust, et panga krediidivõime jätkuvalt tugevneb.



Reiting annab LHV Groupile parema ligipääsu rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt rahastuse kaasamiseks.



Teade reitinguagentuuri lehel: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Baa3-issuer-rating-to-LHV-Group-positive-outlook--PR_452805.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.



Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee