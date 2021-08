English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 24. august 2021

Selskabsmeddelelse nr. 29 - 24-08-2021

Danish Aerospace Company A/S udsender halvårsrapport for 1. halvår 2021

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt halvårsrapporten 2021. Rapporten er urevideret.

Hovedpunkter for 1. halvår af regnskabsåret 2021

Omsætningen udgør DKK 10,3 mio.

Driftsindtjening (EBITDA) andrager DKK 0,3 mio.

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2020 Årsrapport, fastholdes.

NASA/Jacobs har bestilt en ekstra af selskabets FERGO-rumcykler.

ESA udvidede E4D kontakten og har senest annonceret, at de vil bestille en ekstra E4D Flight model.

DAC har opnået støtte fra EU’s Forsvarsfond til deltagelse i CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information System), for at udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære dykkere.

NORDIN 2020 cohort projektet, udforskning af mulighederne for wearables- og rumteknologi i Indien, forsætter trods forsinkelse pga. COVID-19 situationen i Indien.

COVID-19 pandemien har medført mindre forsinkelser på visse projekter og salgsfremmende aktiviteter i første halvår.

Adm. direktør, Thomas A. E. Andersen:

”Første halvår af 2021 har været præget af en række nye kontrakter og tillægskontrakten som er med til at sikre selskabet i de kommende år. Det er en stor glæde at se den interesse som ESA og NASA/Jacobs viser for vores nye motionsteknologi.

2021 har igen været præget af COVID-19. Et par DAC-projekter er stadig påvirket pga. forsinkelser hos samarbejdspartnere, men heldigvis har vi heller ikke i år set aflyste projekter eller kontrakter.

Det at CUIIS-projektet er blevet udvalgt til støtte fra EU's Forsvarsfond har gjort det muligt for DAC at sætte ekstra fokus på dette strategiske område. Jvfr. vores strategi, træder DAC nu for første gang udenfor rumfartssektoren og benytter vores erfaring og teknologi i et ekstremt miljø på Jorden. Med tiden håber vi, at det vil føre til flere områder, hvor vi kan bringe vores know-how ned på Jorden og ud i andre ekstreme miljøer, så som f.eks. til jagerfly, motorsport, bjergbestigning mv.”

Ledelsesberetning

Den amerikanske rumfartsorganisation NASA lagde i marts måned en ordre på endnu en FERGO-rumcykel ved DAC. NASA har herved bestilt 4 af DAC’s nye specialbyggede rumcykler. FERGO (Flight ERGOmeter) er anden generation af DAC’s rumcykler. Den skal erstatte de nuværende CEVIS-rumcykler der siden 2001, blandt andet, har været en fast del af motionsudstyret på den Internationale Rumstation (ISS) og som efter mere end 20 års tro tjeneste snart pensioneres. Den første FERGO-rumcykel forventes opsendt til ISS i slutningen af 2021 eller starten af 2022.

ESA udvidede i foråret kontrakten med DAC på det nyudviklede E4D (Enhanced European Exploration Exercise Device) multifunktions/crosstrainer, der i fremtiden vil gavne astronauterne på de bemandede rejser ud i rummet. ESA-kontrakten er både udvidet og forlænget i forhold til udviklingsaktiviteter. Udstyret skal nu leve op til en lang række yderligere krav og indeholde ekstra funktioner, samt suppleres med en række specifikke software-værktøjer, der skal gøre dets brug nemmere for NASA og ESA’s Flight Surgeons/Flyvelæger og motionsspecialister. Den nye kontraktudvidelse vil løbe til 2025 og er en forøgelse af kontrakten på 16%.

I juni bad ESA DAC om tilbud på endnu en E4D flight model af firmaets fremtidige motionsudstyr, så der er en hel ekstrareservemodel til rådighed, når udstyret skal indgå i det almindelige udvalg af motionsudstyr til astronauterne på rumstationen.

E4D-udstyret skulle, i første omgang, benyttes som en teknologidemonstration på Den Internationale Rumstation ISS, og derved være en forløber til efterfølgende versioner der kan bruges på rumstationen ved Månen - Lunar Gateway, samt på bemandede rejser til Mars. Nu har NASA udtrykt ønske om efterfølgende også at bruge udstyret ”operationelt” – dvs. til et fuldt operationelt motionsudstyr til alle ikke-russiske astronauter på ISS. DAC har udarbejdet et tilbud til ESA, som erfaringsmæssigt leder til en kontrakt. Den endelige kontrakt forventes indgået i løbet af efteråret, når ESA’s interne processer er afsluttet.

DAC opnåede i juni støtte fra EU’s Forsvarsfond til deltagelse i CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information System), sammen med firmaer og forskningsinstitutioner fra seks andre lande. Projektet skal udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære dykkere. Projektet er en del af EU-Kommissionens resultat for European Defense Industrial Development Program 2020 (EDIDP), under temaet ”Undervandskontrol, der bidrager til modstandsdygtighed til søs.” DAC skal stå for systemet og sensorerne i undervandsteknologien til overvågning og helbredsmonitorering af dykkerne. Projektet forventes at starte i efteråret 2021 og løbe i tre år og består af udvikling og design, bygning af en prototype samt test fase.

DAC har interne udviklingsprojekter med forskellige nye wearable (bærbare) sensorer til helbredsovervågning af bl.a. astronaut, og personer i andre ekstreme miljøer på jorden, som f.eks. dykkere, bjergbestigere, jagerpiloter og racerkørere.

Udvikling, produktion og test af FERGO rumcyklerne til Jacobs/NASA og af E4D for ESA, samt andre kontrakter, forsatte planmæssigt, dog med mindre forsinkelser. Til trods for påvirkninger af COVID-19, viser DAC’s første halvår af 2021 en omsætning på niveau med samme periode i 2020.

Salgsfremmende- og forretningsudviklingsaktiviteterne har igen været påvirket af COVID-19 i første halvår af 2021, til trods for dette, har der været en pæn tilgang af nye kontrakter, forlængelser og tillæg til eksisterende udviklings- og servicekontrakter.

DAC forsætter arbejdet i NORDIN 2020 Cohort projektet for at udforske mulighederne, for samarbejde omkring wearables- og rumteknologi i Indien, men dette har også været påvirket af COVID-19 situationen i Indien.

DAC bestod igen i første halvår 2021 sit regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse af Bureau Veritas.

Forventninger til regnskabsåret

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2020 Årsrapport, fastholdes:

En omsætning i niveauet DKK 22-25 mio.; og

En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 3-5 mio.

Der er usikkerheder forbundet med timingen af visse projekter mellem 20221 og 2022 der kan påvirke resultatet. Desuden forventes COVID-19 pandemien fortsat også at kunne påvirke udviklingen i resten af 2021, primært ved at visse aktiviteter kan tage længere tid end normalt og begrænsninger i forretningsudvikling pga. rejserestriktioner.

Halvårsrapporten kan findes på DAC’s hjemmeside her:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations/annual-reports

