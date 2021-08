Opus One entreprend un leve mag detaille sur sa decouverte d'or pres de Matagami et lance une invitation a son assemblee annuelle

English French

MONTRÉAL, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSXV) (« Opus One Gold » ou la « Société »), une société d'exploration minière qui concentre ses efforts sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de grande qualité, situés à des endroits facilement accessibles par route, est heureuse d’annoncer la prochaine phase d'exploration sur la récente découverte d'or sur son projet Noyell, situé à 25 km au sud de la ville de Matagami, en Abitibi, au Québec.



La zone de découverte est située dans une partie peu explorée de la zone de déformation Casa-Berardi-Douay-Cameron qui abrite la mine d'or Casa Berardi (actuel producteur d'or) et la mine d'or Vezza (ancien producteur). La propriété Noyell est située à 10 km à l'est de la mine d'or Vezza, dans le même environnement géologique.

Après environ 5 000 m de forage effectués sur sa découverte en 2020 et 2021, le personnel technique d'Opus One Gold a été en mesure d'identifier une étroite unité de formation magnétique de fer rubané (BIF) directement liée à la minéralisation aurifère. Cette unité BIF de 2 à 4 m d'épaisseur (riche en magnétite et en jaspe) est toujours observée directement au-dessus et en contact direct avec la zone 1. Lorsque le BIF n'est pas présent (il semble de forme lenticulaire), la zone 1 peut toujours être là mais avec une teneur en or plus faible.

Par conséquent, le BIF semble être un marqueur particulièrement utile pour localiser les portions riches en or de la zone 1. Pour cette raison, Opus One a décidé d'effectuer un levé magnétique héliporté détaillé au-dessus de la zone de découverte (5 km X 1 km) dans afin d'identifier l'étendue de ce BIF et de générer de nouvelles cibles de forage pour la Zone 1 qui est directement en contact avec le BIF. Il a été observé que l'unité BIF est lenticulaire, ce qui implique la présence de pincements et de gonflements le long de l'unité. Ce levé devrait être en mesure de délimiter les zones où le BIF est présent et potentiellement une continuité de la zone 1, riche en or.

Les résultats des programmes de forage 2020 et 2021 sur Noyell ont été très excitants. Combinés avec les données des programmes précédents, il est démontré que la zone 1 peut être suivie sur environ 500 mètres dans la direction est-ouest et de la surface jusqu'au niveau 400 mètres. Notre structure aurifère reste ouverte dans toutes les directions (voir coupe longitudinale)

Le tableau 1 résume toutes les intersections minéralisées obtenues à ce jour dans la zone de découverte. On peut noter que la plupart des meilleurs intervalles aurifères ont été obtenus dans les forages plus profonds effectués à ce jour. Cela encourage Opus One à continuer plus en profondeur lors de son prochain programme de forage.

TABLE 1 – INTERVALLES MINÉRALISÉS - ZONE 1

DDH De À g/t Au Longueur

(m) Facteur

Métal 88-39 140,4 144,8 5,01 4,4 22,0 88-38 136,8 138,5 3,13 1,7 5,3 94-02 259,22 261,57 3,84 2,35 9 94-14 232,9 235,55 3,28 2,65 8,7 95-17 282,5 287 2,82 4,5 12,6 2007-10 312 315 5,26 3 16 2007-11 247,7 250 4,74 2,3 10,9 2007-12 282,8 286,5 4,25 3,7 15,7 2007-13 286,3 291,5 2,3 5,2 12 2007-14 255,2 260 2,77 4,8 13,3 NO-20-01 374,6 381,1 2,05 6,5 13,3 NO-20-02 294,9 306,1 3,54 11,2 39,6 NO-21-03 302,6 303,7 8,07 1,1 8,9 NO-21-04 421 424,5 4,84 3,5 16,9 NO-21-05 421,8 424,5 6,27 2,7 16,4 NO-21-06 404 410,5 4,47 6,5 29,1 NO-21-07 403,5 405,5 2,38 2 4,8 NO-21-12 425,5 428 6,02 2,5 15,2





La zone 1 de Noyell est une découverte d'or qui en est à un stade préliminaire, située près de la surface, dans une zone géographique très favorable de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Le dépôt est près de toutes les infrastructures minières nécessaires (route, électricité, main-d'œuvre, fournisseurs, usines de traitement pour l’or). Sa métallurgie est très répandue dans la région et ne devrait pas engendrer de défis insurmontables. Sa géométrie et sa forme globales sont très simples et ils sont favorables à une exploitation minière. Enfin, Opus One Gold contrôle les extensions sur des kilomètres, à l'Est et à l'Ouest.

M. Louis Morin, PDG, déclare : « La Corporation Aurifère Opus One s'engage à utiliser ses fonds d'exploration aussi efficacement que possible. Notre programme de forage de l'hiver 2021 nous a permis d'obtenir une meilleure image de notre gisement aurifère, qui demeure totalement ouvert vers l'ouest, vers l’est et en profondeur. Notre objectif, en effectuant ce levé mag détaillé, est d'améliorer notre compréhension des indicateurs du système minéralisé aurifère et d'établir un ciblage précis pour les prochains programmes de forages. »



Le jeudi 26 août, La Corporation Aurifère Opus One Gold tiendra son assemblée annuelle à 13h, heure de l’est.

A la suite des procédures techniques habituelles, il y aura une présentation de mise à jour corporative suivie d'une période de questions.

Nous aimerions inviter tout le monde à assister à notre réunion en utilisant ce lien: https://bit.ly/3wQ4WLe

Pierre O’Dowd, P. géo., agit en tant que personne qualifiée pour la Corporation Aurifère Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/786ebed0-e1e8-4c16-9864-0147d49fb87c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d3f4cb5-2348-4038-b26e-cf35ae2f8c67