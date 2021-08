Sunwing ajoute des vols depuis Montréal et Toronto après son retour dans le ciel le mois dernier

English French

MONTRÉAL, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse aux commentaires extrêmement positifs à son retour dans le ciel le 30 juillet, Sunwing a annoncé son intention d’offrir aux Canadiens encore plus de façons de se rendre sous les tropiques cet automne. Le voyagiste ajoutera plusieurs nouveaux itinéraires depuis ses deux plus grandes villes de départ, Montréal et Toronto, avec des vols directs vers des destinations vacances populaires comme Saint-Martin, Aruba et Los Cabos.



« À la suite de la demande favorable des clients pour nos destinations initiales de Cancún et Punta Cana et pour répondre à la demande croissante de voyages en début d’automne, nous avons décidé d’ajouter des vols et des destinations plus tôt que prévu », a déclaré Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Nos clients désirent encore plus de choix et de flexibilité. Nous sommes ravis de les aider à planifier leur escapade de rêve en toute simplicité sous notre aile, et nous avons hâte d’annoncer encore plus d’itinéraires de vols dans un avenir rapproché. »

« En plus de rechercher les expériences de vols sans souci que nous offrons, nous constatons qu’un grand nombre de Canadiens sont en quête de destinations incontournables et d’îles tropicales qui sont hors des sentiers battus », a commenté Samantha Taylor, Chef de la direction marketing chez Sunwing. « En ajoutant la Jamaïque, Los Cabos, Aruba et Saint-Martin à nos offres, les clients auront encore plus d’options parmi lesquelles choisir afin d’adapter leurs vacances à leur style de voyage. »

L’horaire de vols pour ces destinations additionnelles sera comme suit :

Entre Montréal et Saint-Martin, les jeudis à compter du 4 novembre 2021.

Entre Montréal et Montego Bay, les samedis à compter du 6 novembre 2021.

Entre Montréal et Los Cabos, les jeudis à compter du 11 novembre 2021.

Entre Toronto et Los Cabos, les jeudis à compter du 16 septembre 2021.

Entre Toronto et Aruba, les lundis à compter du 20 septembre 2021.

Entre Toronto et Saint-Martin, les jeudis à compter du 30 septembre 2021.

Les vacanciers pourront choisir parmi un éventail d’hôtels populaires dans ces destinations exotiques. À Aruba, ils pourront séjourner sur les célèbres rives de Palm Beach au Riu Palace Aruba, une élégante propriété offrant des activités et des commodités pour tous les âges. Les amoureux du soleil pourront explorer les merveilles de Saint-Martin lors d’un séjour au Sonesta Maho Beach Resort Casino and Spa, une oasis tout compris à quelques pas seulement des boutiques locales et de la vie nocturne. Les couples et les amis qui se rendent à Los Cabos pourront séjourner à l’hôtel pour adultes Riu Palace Baja California, où ils pourront se détendre au bord de luxueuses piscines à débordement surplombant la côte et bénéficier d’un accès gratuit aux fêtes hebdomadaires RIU à la piscine.

Pour aider les Canadiens à retourner sous les tropiques, Sunwing offre d’incroyables aubaines de vacances de dernière minute. Les voyageurs peuvent profiter d’options flexibles de réservation, y compris des dépôts réduits à seulement 100 $ par personne (plutôt que 250 $ par personne), une période de paiement final prolongée à 25 jours avant le départ ainsi que des versements mensuels par l’intermédiaire d’Uplift.

De plus, les clients qui réservent leur escapade d’ici le 9 septembre 2021 pour des départs avant le 31 octobre 2021 recevront une couverture gratuite pour la COVID-19 offerte par Manuvie comprise dans leur forfait (des modalités et conditions s’appliquent).

