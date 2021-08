Sterk etterspørsel etter laks ga resultatforbedring for Mowi

(Bergen, 25. august 2021) Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 137 millioner euro i andre kvartal 2021, sammenlignet med 99 millioner euro i samme kvartal i fjor.



Sterk etterspørsel etter laks ga høyere priser i alle markeder i kvartalet og resulterte i bedre inntjening for Mowi. Spot-prisen steg med 18% i Europa og nærmere 50% i Amerika. Mindre restriktive smitteverntiltak har resultert i sterk økning i etterspørselen i restaurantsegmentet, samtidig som dagligvare holder seg på et høyt nivå.

– Etterspørselen etter laks har styrket seg etter hvert som vi har sett oppmykning av smitteverntiltakene. Utviklingen var imponerende i kvartalet med om lag 25% høyere laksepris globalt sammenlignet med i fjor, til tross for en relativt høy tilbudsvekst på 9% inkludert salg av frossen laks fra lager i Chile, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Mowi Farming sine resultater forbedret seg som følge av høyere priser samt stabile slaktevolum og kostnader. Mowi Consumer Products, selskapets salg- og videreforedlingsdivisjon, hadde nok et godt kvartal med rekordhøye volumer for et andrekvartal.

Ny region i Norge

For å styrke fokus og lederskapsressurser har Mowi valgt å dele selskapets klart største havbruksenhet, Region Midt, i to nye regioner: Midt og Vest.

– Havbruk handler fremdeles i stor grad om detaljer og håndverk. Det gjør at man må være hands-on, særlig i de områdene med biologiske utfordringer. Denne omorganiseringen gjør det mulig for oss å bedre driften fremover i dette viktige området for Mowi, både når det gjelder produktivitet og kostnader, sier Vindheim.

Mowi med 85% grønn finansiering

Mowi har inngått en ny 5-årig, grønn bankfasilitet på 1,8 milliarder euro med sitt bankkonsortium i kvartalet på svært attraktive vilkår.

– Bærekraft er dypt forankret i Mowi-kulturen, og jeg er veldig glad for at vi har nådd 85% grønn finansiering med denne avtalen, sier Vindheim.

Fortsetter utrulling av MOWI-merkevaren

MOWI-merkevaresatsningen fortsetter med lansering i Belgia, Italia og Spania i andre kvartal.

– Arbeidet med å differensiere laksekategorien med merkevaresatsningen vår fortsetter ufortrødent videre. Det er svært gledelig å se hvor godt MOWI-produktene blir mottatt av forbrukere i både Europa, Amerika og Asia, sier Vindheim.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1 000 millioner euro (911 millioner euro) i andre kvartal 2021. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 107 977 tonn (104 303 tonn) var på linje med prognosen. Årsprognosen for 2021 er justert opp til 450 000 tonn fra 445 000 tonn.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,96 kroner per aksje. Av dette er 0,96 kroner per aksje ordinært utbytte og 1,00 kroner per aksje ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.

